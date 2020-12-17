峇里島跨年須附核酸證明 印尼13萬旅客退機票

峇里島。(歐新社)

印尼 為減少民眾年底出遊增加疫情 擴散風險，要求這期間搭機到峇里島的民眾須出示核酸篩檢 陰性證明，已逾13萬人因此辦理退票。

印尼疫情愈趨嚴峻，印尼政府日前已經將年底的聖誕假期、開齋節的一天補假以及新年總共11天的連假縮減為8天，分別是24日至27日以及31日至2021年1月4日，但仍有許多民眾準備出遊。

印尼政府疫情防疫小組以及峇里省政府近日要求，今天起在年底假期搭機到峇里島的旅客須出具搭機前7天的核酸檢驗（PCR）陰性證明；以陸路方式前往者則須出具抗原快篩檢測結果。在印尼做PCR篩檢的費用約為90萬印尼盾（約63美元）。

印尼目前要求民眾搭乘國內航線要出具核酸證明或抗原快篩檢測證明。

綜合印尼媒體報導，旅遊公會統計，這項政策宣布後有約13萬3000名旅客要求退機票，退票總金額約3170億印尼盾（約2246萬美元）。

根據防疫小組的資料，印尼17日的單日確診人數為7354人，其中以雅加達1690例最高，其次是西爪哇1277 例、東爪哇855例。印尼全國累計確診約64萬人，病逝者1萬9390人，約9萬7139人仍在治療中，疑似病患有6萬2250人。