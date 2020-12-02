我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊凡卡涉挪用川普就職大典款項 遭檢調詢問

新冠病毒檢測陽性仍登機 夏威夷夫妻遭逮補

免費寵物搭機「僅限狗」美運輸部新規30天內生效

編譯周芳苑／綜合2日電
聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」搭機。(美聯社)
聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」搭機。(美聯社)

聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」(service animal)搭機，被旅客當成情緒支持類動物(emotional support animal)，則不予納入。新規將在30天內生效。

這是為解決航空公司與免費攜寵物搭機旅客間多年的緊張關係；根據運輸部長期以來的政策，乘客免費帶寵物搭機只需專業人員出具證明。

航空公司聲稱，許多旅客濫用這項便民政策，將大批動物帶上機，包括貓、烏龜、大腹便便的豬甚至孔雀。

運輸部重訂規則的理由之一是，人們越來越常假裝把寵物視為服務性動物，這些動物還撒尿、咬乘客，侵犯公眾對合法服務動物的信任。

運輸部1月便提出新規，收到1萬5000多份評論，其中仍有6000人支持繼續由動物保護患憂鬱症和焦慮症等障礙患者。

美國癱瘓退伍軍人協會(The Paralyzed Veterans of America)說，單程寵物搭機費高達175元，對低收入者是極大負擔。

新規將迫使乘客將所攜動物託運，否則就要付寵物費或留在家裡。運輸部估計，航空公司每年將因此收取5960萬元寵物費。

近年來搭機動物量大增。達美航空(Delta Air Lines)說，2017年約25萬隻動物搭機，包括服務犬，去年則約60萬隻。

新規對服務性動物有明確定義，是指經訓練可幫身體或精神殘疾者的狗；退伍軍人等族群要求將精神科服務犬納入。

航空公司可要求帶服務犬的乘客搭機前48小時提交文件，但不能禁止他們在網路辦登機手續；此外，可隨時要求為服務犬套上狗鍊、禁止有攻擊行為的狗登機，過去曾經發生服務性動物咬死乘客、向導盲犬咆哮等情況。

美國航空業協會(Airlines for America)表示，新規將可保護旅客和航空公司員工，也有助於攜帶訓練有素的服務犬同行。

聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」搭機。(美聯社)
聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」搭機。(美聯社)

美國 低收入

上一則

「冬季仙境」花卉樂園 紐約皇后區農場亮相

延伸閱讀

無檢測報告入境台灣 須簽切結書個別處理

無檢測報告入境台灣 須簽切結書個別處理
相信機場防疫 華府民眾全副武裝出行

相信機場防疫 華府民眾全副武裝出行
康州退伍軍人醫院 蒸汽管爆炸2死

康州退伍軍人醫院 蒸汽管爆炸2死
波士頓推3項小企業紓困 助女性、少數族裔和退伍軍人

波士頓推3項小企業紓困 助女性、少數族裔和退伍軍人

熱門新聞

澳洲科學家在大堡礁發現一座獨立珊瑚礁（左），高度超越紐約帝國大廈（右）。（左圖/施密特海洋研究所網頁schmidtocean.org；右圖/Pixabay）

澳洲科學家發現巨型珊瑚礁 比帝國大廈還高

2020-11-29 15:28
長榮航空加入美國生物辨識出境計畫(Biometric Exit Program)，即日起於舊金山機場提供人臉辨識方式登機服務。(圖:長榮航空提供)

長榮航加快登機速度 舊金山機場啟用「人臉辨識」

2020-11-30 22:00
霹靂布袋戲Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀主題餐廳，乃是東離劍遊紀在台首次以餐飲的方式呈現。圖／FANFAN提供

布袋戲迷新樂園！「霹靂布袋戲主題餐廳」進駐台北西門町

2020-11-29 15:17
台灣交通部觀光局拍攝的台灣小鎮暨獨自旅行宣傳影片，獲美國旅遊界麥哲倫獎金獎。(截自台灣交通部觀光局臉書影片)

台灣小鎮影片凸顯旅遊安全 獲美國麥哲倫獎金獎

2020-11-24 11:16
位於澳洲大堡礁中段湯斯維爾（townsville）海域的「水下藝術博物館」（MOUA），2020年8月正式對外開放，成為繼墨西哥坎昆美術館（Cancún Underwater Museum）、西班牙大西洋美術館（Museo Atlantico）之後，承先啟後的第三座水下美術館。 (取材自MOUA)

藝術「海底撈」？澳洲水下博物館 觀光與保育難題

2020-11-27 01:20
聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」搭機。(美聯社)

免費寵物搭機「僅限狗」美運輸部新規30天內生效

2020-12-02 21:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲

男婚後驚覺手感不對 原來65歲妻謊報：其實73歲
CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了

CIA設施涉選舉舞弊、特種部隊攻入戰死？美軍回應了
假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子

假吃? 「孔雀公主」楊麗萍試餐 拿空碗做樣子
早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒

早就傳播？美民眾去年12月或已感染新冠病毒
醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點

醫師用心整理 1張表讓你秒懂新冠肺炎3大疫苗優缺點