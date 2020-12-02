免費寵物搭機「僅限狗」美運輸部新規30天內生效

聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」搭機。(美聯社)

聯邦運輸部2日公布動物搭機的新規，決定僅限狗能以「服務性動物」(service animal)搭機，被旅客當成情緒支持類動物(emotional support animal)，則不予納入。新規將在30天內生效。

這是為解決航空公司與免費攜寵物搭機旅客間多年的緊張關係；根據運輸部長期以來的政策，乘客免費帶寵物搭機只需專業人員出具證明。

航空公司聲稱，許多旅客濫用這項便民政策，將大批動物帶上機，包括貓、烏龜、大腹便便的豬甚至孔雀。

運輸部重訂規則的理由之一是，人們越來越常假裝把寵物視為服務性動物，這些動物還撒尿、咬乘客，侵犯公眾對合法服務動物的信任。

運輸部1月便提出新規，收到1萬5000多份評論，其中仍有6000人支持繼續由動物保護患憂鬱症和焦慮症等障礙患者。

美國 癱瘓退伍軍人協會(The Paralyzed Veterans of America)說，單程寵物搭機費高達175元，對低收入 者是極大負擔。

新規將迫使乘客將所攜動物託運，否則就要付寵物費或留在家裡。運輸部估計，航空公司每年將因此收取5960萬元寵物費。

近年來搭機動物量大增。達美航空(Delta Air Lines)說，2017年約25萬隻動物搭機，包括服務犬，去年則約60萬隻。

新規對服務性動物有明確定義，是指經訓練可幫身體或精神殘疾者的狗；退伍軍人等族群要求將精神科服務犬納入。

航空公司可要求帶服務犬的乘客搭機前48小時提交文件，但不能禁止他們在網路辦登機手續；此外，可隨時要求為服務犬套上狗鍊、禁止有攻擊行為的狗登機，過去曾經發生服務性動物咬死乘客、向導盲犬咆哮等情況。

美國航空業協會(Airlines for America)表示，新規將可保護旅客和航空公司員工，也有助於攜帶訓練有素的服務犬同行。