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瑞士環湖行 深度人文巡禮

嘉騂
西庸城堡， 13世紀建造的城堡是歐洲十大城堡之一，以虎踞龍盤之勢，扼守在湖邊城前。(圖皆為作者提供)
西庸城堡， 13世紀建造的城堡是歐洲十大城堡之一，以虎踞龍盤之勢，扼守在湖邊城前。(圖皆為作者提供)

提起瑞士風光，當數歐洲之巔的少女峰、007系列拍攝地雪朗峰、城市與自然完美結合的盧森恩、世界遺產的歷史老城伯爾尼，以及擎天一柱的瑞士象徵馬特宏峰；而風景秀麗、美麗小鎮如眾星拱月般的日內瓦湖也同樣讓人難以忘懷。

日內瓦湖在瑞士的最西南角下，是西歐的第一大湖。阿爾卑斯眾多雪山，包括歐洲最高峰的白朗峰，融化的雪水匯集後形成了羅納河，在蒙特勒南面不遠的地方注入日內瓦湖，一路向西，再從日內瓦附近流出後，南行而轉向里昂。

日內瓦湖的北岸是瑞士屬地，長達95公里的沿岸上星羅棋布撒滿了43個小鎮與村莊。南岸屬法國的領地，72公里的延線上林林總總也有22個小鎮和村莊，法國人稱之為萊芒湖。獨特的地理和豐富的歷史，讓這個堰塞湖及周邊地區成為一個極好的旅遊觀光地。我們三家庭七口人在這裡自駕遊了四天。

蒙特勒 重溫「皇后」魅力

日內瓦湖最東端的蒙特勒(Montreux)是我們進入湖區的第一站，入城之前，高速公路上遠遠地便瞧見了站立在水中的西庸城堡，這個13世紀建造的城堡是歐洲十大城堡之一，以虎踞龍盤之勢，扼守在湖邊城前。一座石橋連通陸地和城堡，淡褐色的城墻將十多座暗紅尖頂的塔樓和建築圍成一圈。外表看上去堅固凝重，內部猶如迷宮。

進門後，我們租了中文講解器，戴上它一路參觀了42個指定點，如大廳、臥室、兵器室、廚房……，但最吸引人的是1530年囚禁日內瓦獨立主義者佛朗索瓦博尼瓦的地下室。詩人拜倫為此寫了著名的「西庸的囚徒」一詩，歌頌自由，讓這個城堡從此名聲鵲起，每年都吸引了無數的觀光客，地下室的囚柱上還刻有據說是拜倫的手跡。

蒙特勒另一個讓我們嚮往的地方，是當年「皇后」樂隊的歌魂佛萊迪•墨裘瑞(Freddie Mercury)的雕像，以及他在蒙特勒的工作室。蒙特勒這個爵士之鄉每年7月都會舉行爵士音樂會，參加的人數可達20萬之多。3米高的弗雷迪雕像就在湖邊上，他那舉拳沖天、大步跨出的經典動作，曾讓多少人激動。

歌魂弗雷迪墨丘利，這個舉拳沖天，大步跨出的經典造型，曾讓多少人激動。
歌魂弗雷迪墨丘利，這個舉拳沖天，大步跨出的經典造型，曾讓多少人激動。

去年熱播的奧斯卡得獎電影「波希米亞狂想曲」(Bohemian Rhapsody)，真實介紹了對世界樂壇造成深遠影響的「皇后」樂隊，幾首膾炙人口的歌曲經久不衰。弗雷迪從70年代後期到1991年一直在蒙特勒的皇后樂隊製作室裡，共製作了七張專輯。該製作室在Casino賭場的二樓，保存了皇后樂隊當年的樂器、服裝、手稿等許多實物，可免費參觀。

沃韋 鳥瞰葡萄園

從蒙特勒順時針去沃韋(Vevey)的方向，緊挨著湖邊有一條地勢平緩、景致優美的湖濱鮮花小道。一早，我們將汽車停在沃韋，從全球最大飲料和食品公司的雀巢總部開始，沿著恬靜的水邊漫步。

沿途豎有幾個歷史名人的雕像，如俄羅斯著名作家果戈里、羅馬尼亞浪漫詩人米哈伊•愛明內斯庫，還有大家非常熟悉的英國著名喜劇大師卓別林。他人生的最後25年，就是在風景如畫的沃韋度過的。「卓別林世界」是專為他設立的博物館，是每個喜愛大師的人去沃韋時必訪的地方。卓別林雕像的正對面的湖水中，插著一把銀色鋥亮的食品博物館的大叉子，這是沃韋的一個地標。

英國著名喜劇大師卓別林的雕像。他人生的最後25年，就是在風景如畫的沃韋度過的。
英國著名喜劇大師卓別林的雕像。他人生的最後25年，就是在風景如畫的沃韋度過的。

連綿40公里的湖邊斜坡上，是列為世界遺產的拉沃葡萄園。
連綿40公里的湖邊斜坡上，是列為世界遺產的拉沃葡萄園。

值得一提的是，從沃韋到洛桑(Lausanne)，連綿40公里的湖邊斜坡上，是列為世界遺產的拉沃葡萄園。葡萄園最早建於11世紀，由當時屬本篤會的修道院控制。

當我們站上這片一望無際的葡萄園，著實被眼前的景色迷倒，梯田上綠油油成排的葡萄藤，沉甸甸的一串串綠色和紫色葡萄，一道道石壘的矮墻和迂迴繚繞的灰色小道，幾個村莊隱身其間，露出了一簇簇紅色的瓦頂，再前面是微波細浪的藍色大湖，對岸遠處阿爾卑斯雪山群山疊起。我們在樹蔭下打開了自備的食物，邊吃邊賞景，許久也沒人想離去。雀巢公司總部的不遠處有一個專門的纜車，11分鐘便可達到雙子峰，又稱朝聖山(Mont Pelerin)，這是鳥瞰葡萄園及周邊湖光山水的最佳位置。

洛桑 奧林匹克之都

從拉沃葡萄園西行25分鐘就可到到瑞士的第四大城市洛桑。這個坐擁旖旎湖色風光的城市，處在日內瓦湖北面的中段。我們去了三處主要景點，一是風景如畫的海濱之地烏契(Ouchy)，二是山坡上的老城，那裡有瑞士最美麗的聖母大教堂，三是讓洛桑享譽為「奧林匹克之都」的奧林匹克博物館。

耗資1.18億瑞士法郎的博物館非常氣派，建築的周圍有許多生動的雕像，奧運火種常年不息。博物館的台階上，每間隔一級的垂直面標有歷屆奧運會的年分、舉辦城市和火炬手的名字。廣場上八根來自希臘的大理石圓柱，據說是世界上最白和紋理最少的大理石。

女神奧黛麗赫本的墓地，簡樸低調，安靜祥和。
女神奧黛麗赫本的墓地，簡樸低調，安靜祥和。

離開洛桑繼續西行12公裡，我們進入了莫爾日小鎮，入口處有一個四個塔樓的莫爾日城堡。城堡的建設者即是當年西庸城堡的主人薩瓦公爵。來莫爾日的主要目的是尋找和朝拜心中女神奧黛麗赫本(Audrey Hepburn)的墓地和她晚年的住地。簡樸的墓碑除了常年不斷的鮮花，低調地如同她生前一樣，安靜祥和，簡約中透出讓多少人難以忘懷的美麗。

日內瓦 萬國之城

很多人誤以為日內瓦是瑞士的首都，其實她只是一個雲集了200多個世界性組織的國際化都市， WTO、世界經濟論壇、紅十字會、日內瓦公約，這些都讓日內瓦蜚聲世界。日內瓦湖邊綠草如茵，水中天鵝幾十上百，成群遊戈。這裡有兩個世界第一的標誌性景觀，其一是日內瓦湖中140米高的大噴泉，形狀如同瑞士軍刀，世界最高。其二是由6500株各色花卉裝飾而成的花鐘，象徵著瑞士「花園之國」與「鐘表之鄉」的完美結合，世界最大。

順著有153級台階的狹窄旋轉樓梯，我們登上了不遠處的聖皮埃爾教堂，在北塔上一覽無餘的俯視日內瓦漂亮的全景。

在教堂附近還有不少景點，如採用尖端技術的展覽和視聽設備的國際宗教改革博物館，讓觀眾如身臨其境；百達翡麗博物館展示了從16世紀到當代製作的瑞士最高端奢侈鐘表；跨過羅納河上多孔的勃朗峰大橋，行走40多分鐘，可以到達聯合國歐洲總部的所在地萬國宮。

安納西 阿爾卑斯山的威尼斯

法國最美小鎮安納西，12世紀建造的船形宮殿立於水中，人稱「宮島」，成為這裡最上鏡...
法國最美小鎮安納西，12世紀建造的船形宮殿立於水中，人稱「宮島」，成為這裡最上鏡的地方。

法國大作家雨果曾經寫到：「無論怎麽寫，我的詩也不如安納西美！」安納西坐落在日內瓦正南方開車30分鐘的地方，列為法國在阿爾卑斯山最美麗的小鎮，她雖不緊挨著日內瓦湖，我們還是專程去了一次，且住宿了一晚。清晨，我們走在遊客稀少的石板路上，一陣陣咖啡和麵包的香味襲來，阿爾卑斯雪山背後的霞光，越過如翡翠般碧藍的安納西湖，灑落在小鎮的街道和12世紀古老的房屋上，景色讓人非常陶醉。

小鎮的一頭伸向晨霧籠罩的安納西湖，蒂烏河匯總了阿爾卑斯山融化了的冰雪，由西向東，穿梭過小鎮，一座座露台般的小橋橫架在河上。四處的欄杆上花卉如錦，河中處處倒影，一座12世紀建造的船形宮殿立於水中，人稱「宮島」，成為這裡最上鏡的地方。這些景色讓安納西贏得了阿爾卑斯山威尼斯的稱號。

伊瓦爾 美麗的石頭城

日內瓦湖北岸的明星小鎮一個接一個，可南岸的法國也不遑多讓。沿湖順時針我們去了法國的另外三個絕美小鎮。伊瓦爾、托儂萊班、依雲。

伊瓦爾離日內瓦45公里，鎮子建在湖邊向外突出的一個三角形半島上，小鎮一半以上環水，汽車不可進入村莊。兩座古城門是小鎮的入口，一踏進城門，猶如回到了中世紀的歲月，所有房屋和路面全是石頭壘起，這些不規則的石頭砌出了非常協調的房子和布局，小鎮也因此得名「石頭城」。

登頂聖皮埃爾教堂，在北塔上一覽無餘的俯視日內瓦漂亮的全景。
登頂聖皮埃爾教堂，在北塔上一覽無餘的俯視日內瓦漂亮的全景。

觀賞小鎮一個不錯的選擇，就是坐船到湖中回首展望，阿爾卑斯山的背景，裹住了掛滿明艷鮮花和綠色蔓藤的古樸小鎮。水邊14世紀建造的伊瓦爾城堡中有當地發展史的博物館。

依雲 礦泉水的故鄉

依雲(Evian)與對岸的洛桑遙遙相望，依雲的名聲來源於她是遠銷全世界140多個國家依雲清純礦泉水的產地。依雲小鎮也是北靠阿爾卑斯山，面朝萊芒湖，沿湖有一條3.5公里的濱江道，雙向的車道中間是打理非常整潔的綠化帶。每日有多班遊船去對岸的洛桑和其他小鎮。碼頭邊上一個巨大的依雲字樣的雕塑，吸引我們一起拍照留念。

小鎮的背後，攀上幾十級台階的小山坡上，是別有洞天的卡查特花園(Cachat)，這兒可以居高臨下的觀看小鎮和遠處的湖景，花園的平台下保留著幾個公共取水口，源源不斷地流淌著據說是經過15年天然過濾和冰川砂層的礦化而形成的依雲水，遠道而來的人都會排隊灌一瓶清新潤口的礦泉水，就連當地的小餐館也會大瓶小罐的免費取用。

依雲水有治療腎結石的功效，完全是由一個法國貴族在1789年偶爾發現的傳奇，拿破侖為此在1864年賜名依雲小鎮，「依雲」在法語中就是水的意思。

這四天我們繞湖一周，原以為綽綽有餘，沒料到這裡處處是絕佳景色，明星城鎮各有特色，不少地方僅匆匆一瞥，無暇回味細品。作為一個「千湖之國」的瑞士，日內瓦湖區非常值得深遊。

博物館 觀光 汽車

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