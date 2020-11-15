追隨「金銀島」故事 探尋海盜家鄉

白石拱橋(Bixby Creek Bridge)。

疫情肆虐，按耐不住我驛動的心，以至於前些日子驅車前往舊金山華埠 ，瘋狂採購廣東點心、燒臘和價廉物美的西點，精神為之一振，人類積極爭取獨立自由的熱情，得到充分的證明。進入華埠「花園角」停車場，一出電梯就是公園，正對面的一座石碑，上方有古代帆船造型的石刻，銘文說明是紀念羅伯特‧史蒂文生 (Robert Stevenson)，一位英國小說 作家。

為何安置華埠？別忘了「花園角」是老中叫的，公園正式名稱是「樸利茅斯」，那是當年英國最大的商港。這作家大家好像也不熟，但提到他的作品，兒童故事《金銀島》(Treasure Island)就耳熟能詳了。

史蒂文生是出生在蘇格蘭的英國人，父親是個土木工程師，設計修建燈塔為主，因此他對海洋生活相當熟悉，長大之後，卻跑到法國去學文學。在巴黎遇見一位美國女士，愛上她還隨她到美國，結了婚定居舊金山，時值「掘金潮」和「橫貫東西大鐵路通車」時代，夫婦倆經常到蒙特瑞半島（Montery）海邊各地遊訪。相信是當地的風景和人情世故，觸動他的文思，而產生出偉大作品《金銀島》。

羅伯斯角 還原驚濤情景

羅伯斯角海濱公園(Point Lobos)。

為了探尋海盜故事的家鄉，我特意南下101公路，轉到1號公路，一路沿海而行海灣、港口和燈塔不勝美舉。雖然東太平洋不像「加勒比海」，沒有海盜的猖狂，但也足夠他為小說布局。風景雖好但比較堵車，我特意到薩利納斯(Salinas)走68號公路直達蒙特瑞 (Montery)，這是座古代漁港。離海岸線不遠處，就是海底斷層，直落數百公尺，魚類、水產資源非常豐富。附近就是美麗的「十七哩風景區」(17 miles drive)，華人很早就在此開發，多以漁業和加工食品為主。

十七哩風景區(17 miles drive)。

羅伯斯角海濱公園(Point Lobos)。

再往南半小時車程，羅伯斯角海濱公園(Point Lobos)相當符合作者的描述，其間海岸線曲折、礁石林立，隨潮水起落，可見到怒濤排壑的情景。沙灘平整，腹地森林茂密、極易躲藏，海灣有出口，面對卡美爾(Carmel)小鎮，飲食住宿都可解決。卡美爾小鎮是最美小城之ㄧ，鐵漢巨星克林伊斯伍德(Clin Eastwood)的最愛，長居於此，為爭取新開一家美食餐廳被拒，憤而競選市長後，成功開業。他與好萊塢諸多同業在附近拍攝電影數十部，白石拱橋(Bixby Creek Bridge)更是頻頻出現在其中，出盡鋒頭。

白石拱橋(Bixby Creek Bridge)。

麥克威瀑布 神似藏寶處

麥克威瀑布(McWay Falls)。

再往南走一小時車程，途中海邊有一山丘，建有燈塔和軍事設施，可惜不對外開放。倒是其他平原區，是一片草原，全都布滿了牛群，讓人想起「風吹草低見牛羊」的詩句。大索爾地區(Big Sur)森林茂密，也是海岸線上極美的地方。再40分鐘車程到了麥克威瀑布(McWay Falls)景色一變，山勢雄偉、怪石嶙峋，看似懸崖絕壁，而一道瀑布直流而下，毫不間斷的衝擊沙灘，「驚濤拍岸，捲起千堆雪」，好一幅高山流水奇景圖，更是《金銀島》海盜藏寶「骷顱島」的好地點。

海盜本身並不是一種高尚的職業，只是在大航海時代鋌而走險的一群人，利用列強和殖民地之間的夾縫中，刀頭舔血（被捉到要被絞刑的）賺點不義之財。史蒂文生想像力豐富，創造出約翰西爾弗船長(Long John Silver )，一位戴三角帽、獨眼罩、跛足義肢、配單發手槍、掛長刀，肩膀上有隻大鸚鵡的造型和飽受欺負的聰明船僮「吉姆」，生活在升黑帆、掛骷顱旗的海盜船，飄洋過海、驚風駭浪去尋找寶藏。如此美化後的海盜生活，變成了每個看小說的男孩們心中最冒險刺激的世界，人人都以船僮吉姆自居，周邊的大人都被安排了角色，這種幻想直到成長為止。感謝史蒂文生的作品，在我還不會騎腳踏車的年紀，早已夢遊七海直達牙買加了。