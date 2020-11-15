懸崖棧道、冰洞… 探祕山西奇景

後趙石勒在綿山鑿修的天橋。

山西歷史悠遠，旅遊路線必囊括懸空寺、雁門關、雲岡石窟、平遙古城、喬家大院和佛教名岳五臺山等文化古蹟，如果就此打道回府，山西豐藏只享受了半壁；必得深入雲山縹緲間，方才覓得另外半壁珍寶，完備了古晉之旅。

蘆芽山位於山西寧武縣境內，層巒疊嶂宛若蘆葦之芽而得名，是呂梁山脈的管涔山之主峰。海拔2739公尺的巔峰矗立著石造太子殿，象徵佛頂。我們沒有登上太子殿，但導遊帶我們去另一峰翔鳳山嘗試懸崖棧道，對養尊處優的觀光 客實是挑戰。

蘆芽山 挑戰懸崖棧道

穿行雲杉林中十來分鐘，抵達回音階底部，一望石階冉冉直上，仰之彌高，不由倒抽一口氣；然而，高懸於石階上方的廟宇又彷彿鼓勵我們「儘管上來吧！」導遊說：「你們爬到回音階頂端，回身看看山下景色，就可以下來了。為了安全起見，我不建議你們繼續往上爬至廟宇，因為很辛苦且危險。如果你們堅持要嘗試上方的懸崖棧道，兩小時後就在棧道另端下方的停車場見。」

氣喘吁吁地爬完回音階，轉身一看，左側一列山巒參差著綠色植被與米黃石壁，下方谷地覆蓋著蔥鬱雲杉，高聲大呼必有回音震盪山谷，景色清朗怡人。回身想繼續前行，不禁愣在原地，但見一面黃土陡坡屏風般擋在面前，邊側有一條粗礪窄徑，一行鐵鍊垂掛下來。幾位團友雙手拉著鐵鍊，眼睛尋覓可以下腳的石塊，戰戰兢兢往上爬去，一面大呼小叫。

先生和我對看，不確定是否值得如此賣命，但又難以抗拒上方景致的誘惑。半晌，終於有一人牙一咬下了決心，「爬吧！」

拉著鐵鍊小心翼翼攀爬完數十公尺的陡坡，上到一塊平地，迎接我們的羅漢殿，正是剛才在回音階底部見到的廟宇。此時，導遊的警告必須拋諸腦後，走回頭路已經太遲，因為拉著鐵鍊下坡的難度更高十倍！

蘆芽山貫穿山腹的水平聯洞型棧道進口。

繼續前行，經過供奉如來佛祖的法身毗盧遮那佛的毗盧殿，它是中國 唯一的毗盧佛道場。望著其後的懸崖棧道，我們再度傻住，原來這條棧道並非鑿於山壁上，而是貫穿於山腹內，高度只容人們曲腿低頭蹲著走過。一入洞，七尺之軀也變成了京戲《五花洞》裡的武大郎。縱然暗暗叫苦，也只好彎身進洞，回想導遊早前提到這條懸崖棧道得用「爬」的，現在才知道是什麼意思，也明白了他為何沒有跟上來，棧道極狹，他發福的身體恐怕會卡在洞內進退維谷。

懸崖棧道最早鑿建於唐德宗貞元年間（785—805年），是將翔鳳山峭壁上15個石洞打通形成的「水平聯洞型棧道」，全長千餘公尺。俯首蹲行非常辛苦，似乎沒完沒了，很怕困於洞中走不出去。幸好每隔一段距離，便有讓人可以直立的空間舒展一下身子。再者，這些石穴一邊是臨崖的洞口，可以看到長列峭壁呈現弧狀開展，半擁著萬丈深谷，美景懾人。蹲走得極其辛苦的我們，每次轉頭欣賞洞外風景，無不打從心底慶幸經歷了畢生首次的「水平聯洞型棧道」。

山壁懸11木棺 撲朔神秘

石門懸棺是蘆芽山另一處帶有神祕色彩的景區，位於寧武城西70公里處小石門村西的峽谷內。電瓶車進入峽谷，一側削立的米黃色山壁離地數百公尺處，不時出現一條開鑿於山腹的狹長懸崖棧道，棧道盡頭便是古色斑斕的懸空廟宇。這樣的懸崖棧道出現在好幾座山上，兩山之間甚至有纖細的吊橋高空相連，比起我們稍早爬過的懸崖棧道，驚悚高危不在其下，但可能沒有整修，並不對外開放。

蘆芽山的懸棺。

電瓶車將我們帶入峽谷深處一個幽僻的小山谷，下車一看，四面山壁上懸置了11台木棺。考古專家認為，石門懸棺是長江以北迄今為止發現的唯一崖葬群，而且懸棺的方式最為繁複，神州大地無出其右。洞穴式是將棺木置放於天然石洞內；有的棺材靠鐵鏈吊掛於懸崖高處，稱為懸吊式；懸樁式則是在懸崖上鑿洞，平插上木樁，將棺材擱到木樁上；棧道式是在山腹鑿孔插樁成為微型棧道，上置棺材。

考古學家無法為石門懸棺定出確實年頭，推論最早起於明代中葉。當地習俗以土葬為常，這11台棺木為何不入土為安呢？考古學家對棺中人的臆測，從長輩、僧侶、陣亡戰士、染疫死者到孤苦無依外鄉人，莫衷一是，未達共識。灰色木板做成的棺木，有的三個一排，是生死不渝的一家人嗎？兩個成雙的，則是結髮不分離的永世夫妻？至於那獨懸山頂的，棺木中的孤魂是否感到寂寞？它們生前又是甚麼樣的人？有階級區分嗎？我望著周遭一台台懸棺，雖在豔陽之下，仍感到谷中瀰漫著無形的撲朔迷離幽氛。

萬年冰洞 內藏晶瑩珍寶

5月中的山西惠風和暢，草葉葳蕤。下午進入蘆芽山的另一名勝萬年冰洞之前，洞外周遭完全是春末夏初的山林景色。穿過不起眼的狹窄洞口，踏階往下沒走多久，寒氣越來越重，彷彿置身臘月寒冬。兩側石壁上覆蓋的冰層越發積厚，繼續深入，哇！眼前的景象不似人間，但聞此起彼落的讚嘆聲，「太美了」。萬年冰洞乍看就是一座奇巧怪絕，不折不扣的石灰溶穴，但它腹內琳瑯滿目，藝術雕刻般的結晶，卻是地下水冰凍而成，或條條垂懸為一幕珠簾，或屹立拔起如水晶寶塔，或騰空剔透若水母漂游，或團團簇簇似白雲翻湧。

萬年冰洞內的凍冰宛若藝術雕刻。

玉潔冰清在燈光不斷變色照耀下，呈現翡翠、瑪瑙、寶藍、土耳其綠、櫻粉、羅蘭紫等不同光彩，遊客像阿里巴巴誤闖入四十大盜的洞穴，上下左右俱是亮麗珍寶，一雙貪婪的眼睛不知道落在哪裡。

整座冰洞縱深一百多公尺，沿著中心深谷繞轉出150多公尺的觀景石階。中科院地質研究所洞穴專家估計，冰洞形成於新生代第四紀冰川期，距今約300萬年，因此命名為萬年冰洞，迄今仍不斷有新冰滋長。它是地球上極地冰蓋和永久凍土層之外發現的最大冰洞。位於北緯38.5度，海拔只有2300公尺，洞外的自然環境並不凍寒，為甚麼洞內竟如冰原？科學家們迄今未能提出令彼此信服的理論。

綿山仙界道觀懸空

綿山位於太原盆地西南端，距離太原市137公里，是太岳山的一條支脈，最高海拔2560公尺。它又名介山，紀念鼎鼎大名的介之推。景區內規畫觀光的面積為135平方公里，一條開鑿在半山壁的兩線道公路貫穿其間，環保車穿梭八個景點卸載遊客。路的外側是懸崖，隔著峻谷，一列綠色山脈長屏般迆邐無盡。路的內側則是削直的淡黃色岩壁，巍峻齊天。

其中兩處景點具有悠遠的歷史淵源。第一處是雲中棧道和天橋遊覽區。公元316年，羯族人石勒在綿山擊敗晉軍，得以締造五胡十六國中的後趙。於是在此鑿修天橋石寨。石橋全長300多公尺，寬卻只有一公尺，距離谷底300多公尺，宛若長龍橫憩山壁。

爾後唐太宗李世民在天橋下興建洞神宮，供奉太清道德天尊的第15世應化身—老子。洞神宮內的壁畫呈現老子出生、歷劫、得道等歷程。傳說張良、諸葛亮、李淳風、劉伯溫等名人都曾到此修行。

我們在山西的兩周內看到好幾座懸空寺，名氣最響亮的當屬大同渾源縣的北魏懸空寺，仙風道骨彷彿神佛顯靈雲端，僅此一景就令人深感此行不虛。沒想到在蘆芽山和綿山又見到數座懸空寺，對山西人鑿寺建觀於懸崖峭壁的功力和品味嘆為觀止。直到今天，綿山還有一種習俗，請人在山壁高處釘上求福鎖，那攀岩附壁的釘鎖人可不是動漫中虛構的蜘蛛人，他們的神勇卻令人心酸，每一個掙得的銅板都是賣命錢呀！

綿山的第二處歷史景點是朱家凹。明太祖朱元璋的父親朱五四曾經在綿山修行敬拜上清靈寶天尊(又名太上道君，是道教三清中的第二尊神)。朱得到天下後，曾親自前往綿山祭拜，又派第17子朱權增修靈寶殿。嘉靖21年（1542），篤信道教的明世宗朱厚熜登臨此處祭祖，敕建醮齋法壇。

蘆芽山的懸空寺。

現在位於朱家凹的洞玄宮，乃後世擴建於靈寶殿原址上，呈金字塔型，鑲嵌於上窄下寬的天然巨洞內，居高臨下，氣象宏曠端穆。

名氣盛 太行山風華壯麗

山西省名氣最大的山脈，無疑是太行山。它北起北京西山，循西南走勢逶迤，全長超過400公里，隔開山西高原和華北平原，歷來為中原兵家所爭之地。山西省即因地處太行山之西而得名。一日遊的短暫時間，僅允許我們匆匆走過景點中最精華的八泉峽和紅豆峽，饒是蜻蜓點水，但峽谷的壯麗風華，仍令人激賞不已。

在八泉峽的停車場，遠眺數百公尺外的山壁設有電梯，峰頂左側有一道天然拱弧，正想著我們是否要乘電梯上去，導遊說：「待會兒我們從那裡下來。」將我們帶上環保車，在峽谷裡左拐右彎，來到一彎碧河邊。

坐進小艇，仍然在峽谷裡曲折前行。小艇沒有頂篷遮蓋，乘客可以盡情欣賞頭頂上壁立千仞的山巒，淡灰的石壁和蒼茂的樹木參差交錯，頂著蔚藍的天空，倒映於翡翠色的河面，山水清幽讓我油生如幻似夢的感覺，不敢相信正置身於歷史上名氣如雷貫耳的太行山內。

從峰頂眺望太行群巒。

當河面趨向狹窄，便是行船的終點。下了船，我們踩著小徑繼續賞遊谷底。路邊活潑奔放的小溪應是河的上游，只要地形略呈坡度，溪水便化為一道道瀑布，在奇岩怪石中呼嘯流過，或粗豪，或秀氣，步調總是如此歡悅。這段路走走停停，為的是攝下太行景秀，一個鐘頭後抵達步道 終點尚感意猶未盡。導遊立刻送上安慰：「遊程只進行了一半呢！」

坐進纜車，索道朝空攀升，不久就凌越群峰之上，如鳥翱翔。往下張望，只見一座座幽林密覆的山巒彷彿綠緞鋪展，周遭鑲了細邊，定睛瞧去，每一道細邊都是流水切割出來的峽谷，有些是我們剛才走過的曲徑通幽處。等到相鄰山巒間出現一泓泓碧潭，景致更見清麗，回想之前小艇馳過其上蕩漾綠波，餘味猶存心目。下了纜車，再度倚靠雙腿遊賞山景。這一段觀景步道築於高山之上，峰迴路轉，對面諸峰都在平行視野內，景色不同於早先從谷底仰望和從纜車鳥瞰，風味迥異然不分軒輊。最後搭乘電梯下降到停車場。

之後我們賞遊了紅豆峽，全程在谷底行走，和八泉峽上下索景的旅遊路線相比，不免興起「曾經滄海難為水」之感；然而，從紅豆峽仰觀，多處山巒造型殊異奇崛，並不比八泉峽失色。

紅豆杉在北地是稀珍，此處山林卻滿布2萬餘株，因而得到「中國情峽」的浪漫美名。

我們將群巒疊嶂的美麗身影一一裝入記憶的行囊，沉甸甸地離開了古老的山西。