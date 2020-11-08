花隨水去不回流 王昭君故鄉尋幽

小廣場及石屏風。(圖皆為作者提供)

王昭君是著名的歷史人物，更是中國 文學、藝術史上極重要，一直被人關注、稱道的傳奇女性。 她與西施、貂蟬、楊貴妃並列為中國古代四大美人，被譽為「具落雁之姿」。她為漢朝帶來數十年的和平，也對中華民族內部的融合、整合做出了重大貢獻，有人稱讚她「功比衛青、霍去病」。除了正史之外，小說、詩歌、繪畫、雕塑 等等以王昭君為題材的作品多不勝舉。

王昭君於漢宣帝甘露三年(西元前51年)出生於西漢南郡秭歸縣香溪之畔的一個漢族山村，現為湖北省宜昌市興山縣昭君村。距長江西陵峽約30公里，距屈原故里約25公里，距宜昌約80公里，距神龍架風景區很近，距景區內的中心——木魚鎮約50公里。

昭君村大門。

宜昌小村 產美女

我一直想到王昭君的故鄉去一睹風采，只是那裡地處偏僻，以往交通不便。近年來中國大陸經濟起飛，高速公路、鐵路四通八達，許多以前難去的地方，現已不成問題。初春之際，我與老妻從武漢去湖北西部的恩施、神農架、武當山等名勝 ，得以一道去了昭君故鄉，了卻多年的心願。

我們先到宜昌過夜。宜昌這個城我們在1997年去三峽曾經過，還記得那時宜昌還很落後。這次卻見到四處高樓林立，市容繁華。我們的旅社在長江邊上，沿江的夷陵大道邊都建成了公園，花草繽紛，環境優雅。清晨之際，市民鍛鍊身體、漫步休閒，怡然自得。江上舟楫不斷，一座美麗的新橋跨江而過，上游不遠就是葛洲壩水庫。

我們團組十多人都屬於散客，在城裡各處接人，花了不少時間，剛要出城上路，師傅突然宣布需要修車，換個風扇皮帶。我們的導遊年紀很輕，不太靈光，和師傅兩人商量、聯繫，車停在街邊約兩小時，總算來了人換了皮帶。幸好團員大多年長和善，頗有耐心，否則就會有旅客鬧得不可開交了！

香溪河 昭君掉帕

昭君村位於香溪之畔，群峰林立，山明水秀。

車修好後繼續上路，一路均是山澗小道。未久，突然見到山岩上刻著「香溪河」三個大字，這就是通往昭君故里的香溪。

香溪發源於神龍架山谷中的香溪源泉水，溪水清澈，蜿蜒流過神龍架景區內的木魚鎮，再流經昭君故里，過屈原故里，注入長江。這條河原名「鄉溪」，傳說王昭君掉了一條手帕隨水而流，使得溪水芬香，故改名「香溪」。

事實上是人們為了紀念美人王昭君，就改名為「香溪」，喻意王昭君「流芳百世」。

的確，這香溪兩岸山巒起伏，青蔥滿目，景色幽雅，真是所謂「人傑地靈」。偶過幾個小鎮，也都新樓林立，想來也都是沾上昭君故里旅遊業興旺而建的。

昭君村 還原老宅

昭君村坐落在半山坡上。

很快我們到了昭君故里——昭君村。據導遊說，此地每年都有數百萬遊客來此觀瞻，這個村子坐落在半山坡上。

我們在河邊的停車場下車後乘一個有頂蓋的自動樓梯(escalator)，到幾十米高的村子進口，兩旁各有一個大石柱，中間為一個三拱的石門，上書「福德昭君」。

進入門內為一小廣場，其北有一個大的石屏風，上面刻了「昭君村」三個大字。再向北的山坡上有一個三層樓的木造中式古樓，據稱是個旅社，山坡還有一些民房，都建得整齊有序。

昭君村原名寶坪村、煙墩坪，又名王家灣；背靠紗帽山，群峰林立，崖壑含翠，橘林茂蔥，香溪回環，山明水秀。 唐杜甫詩「群山萬壑赴荊門，生長明妃尚有村」即指此地。

現居昭君村及附近七連坪、陳家灣三處的王氏均自稱是王昭君家族後裔。但據考證，他們都是明代由江西遷此的贗品。2000多年來，戰亂、災難頻起，王昭君家族流落何方，已無法考證。當然在那裡住的王氏居民都斬釘截鐵說王昭君肯定是他們家人，而且把昭君的故事講得有板有眼，我們遊客就不可過於追究了。

大家在大門及小廣場忙著拍照留影，然後景區的導遊帶大家再上一層階梯。

我們來的是早上，加上並非假日，遊客不太擁擠。但突然來了一大車的中學生，他們十分興奮，跑上跑下，嘈雜喧嘩，為景區增添了幾許人氣，也令人感覺到假日時此地人潮洶湧之盛況。

中學生嘈雜喧嘩，為景區增添了幾許人氣。

王家老宅。

王家大廳堂。

大廳、住房、風味菜、農房……，走完階梯，首先見到一間小屋，正門上寫著「王家老宅」。四周有一些大紅彩帶和紅燈籠。其旁為一兩層的木樓，多間房舍均美觀、體面，欄杆雕刻細膩，也是彩帶、燈籠滿布。正門上寫著「受天百祿」，這也就是王家的大廳堂。進入廳內，都是古色古香的家具。主廳旁有幾間側室，一間臥房，其中有一張古典的大木床。餐廳裡擺滿了模型風味菜，有魚類、野味、青菜和豆腐，代表了昭君村有山有水的風味。一間農房裡擺滿農具和石磨，以及一些收成的玉米。這個「王家老宅」仿照漢代形式，做的美觀而得體。

昭君村的風味菜。

農具與石磨。

出了王家大宅，走進景區的商店，這裡賣的商品可不少，有當地的酒、手工藝紀念品、山中乾果，昭君塑像、畫片以及有關王昭君、昭君村和香溪的書籍。連商店門外的路旁都擺了許多酒壇子、農產品與當地農產與水果。

我每到一個地方，都會買幾本介紹當地的書籍，因為這屬於「第一手資料」，往往是別的地方買不到的。我在那裡買了幾本書，都寫得非常好，很有價值。

走出商店，見到路旁櫻花盛開，美麗燦爛，襯托出昭君不愧為「香草、美人」。

使者故事 傳千古

最後我們去參觀展覽館。這個展館雖不很大，但布置得十分雅致，牆上掛著許多圖畫，都是敘述王昭君成長、進宮與和藩的故事。還有許多前人的詩詞，陳列了一些仿造的古物，展廳裡把王昭君的生平敘述得很清楚。

王昭君的故事2000年來不斷地被世人傳誦，成為千古文藝奇葩，其中包含四種描述：美女昭君、怨女昭君、忠貞昭君、使者昭君。最著名的作品為：晉 石崇《王明君辭》和馬致遠《漢宮秋》等。我個人覺得歐陽修的《明妃小引》把王昭君離別故里，最後出塞和藩的情景描述得最為動人。

昭君出塞圖。

我們在昭君故鄉流連了幾個小時，看遍了樓閣、牌坊、展廳、房舍、土產，還有四周盛開的花卉。後搭上來時的巴士離去。

歸途中，沿著蜿蜒秀麗的香溪，舉首仰望群山青蔥，我一直在沉思彷彿見到當年只有14、15歲的昭君，離別了父母、家人，搭乘小舟，沿著這條香溪，不時回望著故里，緩緩地駛向大江，轉往京都長安，最終遠走塞北，一如歐陽修詩云：「花隨水去不回流」，她再也沒能見到故鄉與親人，卻留下千古多少惋惜、怨愁、讚嘆與遐思。