海洋流入天空裡 舊金山彩磁梯訪勝

第16街彩磁梯。(圖皆為作者提供)

剛搬來東灣的第一個秋天，曾隨教友李博士一行人造訪過彩磁梯（Mosaic Staircase），先搭捷運後轉電車再換公車，沒能搞清楚它究竟坐落於舊金山 市區何處，又因遊人眾多未能細看，更不知道彩磁梯其實不止一座，直到今夏因疫情 嚴峻遊客銳減，才得以重遊舊地和初訪九曲花街（Lombard Street）。

其中最負盛名的首推第16街彩磁梯（16th Avenue Tiled Steps），準確的說它是位於第15和第16街之間的莫拉加（Moraga St.）街上。當地居民為了美化環境，在2003年起開始募款和聘請藝術家以彩色磁磚裝飾這163個老舊破損的台階，同時也在階梯兩旁廣植花木，將其打造成花園以供居民休憩觀賞。

展現大自然之美

由上而下的晴空＆夜空＆藍空。

科萊特‧克魯徹（Colette Crutcher）和艾琳‧巴爾（Aileen Barr）這兩位受聘藝術家，以人類居住的大自然環境為設計主題，由下而上展示海洋、陸地及天空三大部分。海中充斥魚和貝類生物，地上滿是花草瓜果與昆蟲，翻湧似浪的漩渦圖案將海洋與陸地融合為一。天空則自成三個獨立小單元，首先是群鳥飛翔的藍空，繼之是星月交輝的夜空，最後是陽光普照的晴空。攀登其上，沒有獨上高樓的傷感，卻有穿雲破霧直上青天的快感。

第16街彩磁梯於2005年開放後廣受好評，2010年當地居民決定以同樣手法美化附近的另一座階梯。它位於延伸的第16街上（其實就是一條窄巷），介於勞頓街(Lawton St.)和基爾漢姆街(Kirkham St.)之間。由於它隠藏在建築物群中的陡坡上故以隠密花園階梯（Hidden Garden Steps）名之。

生動呈現花園景象

這座彩磁梯從下往上看這好像是一直線，其實它從中間往左偏斜了15度左右，但由於構圖巧妙彷彿一氣呵成。全梯計有148個台階，分成上5下4共9個段落，每段階數最少10階，最多23階。

藍色蠑螈和蛇。

加州罌粟。

兩位藝術家以多彩多姿的大自然為主題，藉由花朵和昆蟲組合將加州 本土生態生動的描繪出來。構圖元素包括花園中常見的花朵、植物、水果、種子、蔬菜、蜻蜓、蝴蝶、蝸牛、昆蟲和蜜蜂等。最為引人注目的組合有菌菇和彩虹蝸牛，飛翅蝴蝶和藍色雛菊，橘色加州罌粟，藍色蠑螈和蛇，水龍骨蕨和蜻蜓。其中藍色蠑螈盤據上部兩個段落的23個台階，是尺寸最大的一個造形，它不僅體積大且有一條橘紅色的長蛇趴在背上，由頭至尾十分醒目。

隠密花園階梯由滿地發芽的種子開始，進入蝶飛花舞的美境，終於蜻蜓親吻麥穗的場景，似乎隱喻著人類憧憬的美好生活，不過是往下紥根，往上結實。

所有磁磚皆由手工打造，再經切割、上色和鑲嵌等多重工序才能完成一片片美麗的板面，最難的是在細小的磁片上刻上贊助個人或團體的名字及祝福話語，因此每一板面都值得細細玩賞，可在其中發現許多創意巧思。

梯旁種有多種大小不一的多肉植物，有的狀如玫瑰，有的形似菊花，顏色有紅有綠還有黑。還有一種漏斗形的小紅花，成串懸垂於頂，只因葉圓肉厚而有個不雅的名字「豬耳朵」。遺憾的是遊人眾多，莫說細細玩賞，連想拍個照都很難。

靈感來自歷史建築

林肯公園階梯。

附近的第32街上還有一座林肯公園階梯（Lincoln Park Steps），是林肯公園高爾夫球場和遊樂場的入口。它的歷史可以追溯到1900年代初，2007年開始設計和結構翻新，直到2015年才告完工。

它只有52個台階，不及前兩者高，但寬闊氣派，紅黃橙綠的底色配上繁複的圖案，華麗如波斯地毯，原以為只是些尋常花葉，豈知設計靈感來自附近被火焚毀的蘇特羅浴場（Sutro Bath）舊照及舊金山世界博覽會的建築物，這兩者均未見過，無從聯想歷史痕跡及其真正涵意。

這三座彩磁梯皆由當地居民自動籌畫募款並在市政府的贊助下完成，大大美化了當地環境，然而因其獨特優美的藝術造形吸引大批遊客前來，恐怕也因此失去了原有的寧靜。

世界上最彎曲街道

倫巴底街是一條街很長的街道，而九曲花街不過是介於海德（Hyde）和理维沃斯（Leavenworth）兩街之間的一個短街區，附近多是民居，停車是個大問題，加上時聞有華人遊客在倫巴底街上被搶，因此遲遲不敢前往。這次拜新冠肺炎之賜，我們得以從容漫步其中。

九曲花街身處40度的陡坡上，原為直線通行，但考慮到人車安全，這路段於1923年被改建成目前所見的迂迴曲線，計有八個「S」形的急轉彎，號稱是是世界上最彎曲的街道。全長由原先的四百餘呎延伸為600呎，路面鋪設紅磚以減少摩擦力，規定只能以時速5哩由上往下單向行駛。

九曲花街。

想像中的九曲花街應似一條懸垂而下的長長花毯，盤旋其間如坐過山車般驚險刺激，誰知到了現場，還來不及看清楚窗外是何模樣，先生已駛完全程，連開兩趟仍如霧裡看花，於是停車步行這才感受到它獨有的魅力。

街道兩旁有鐵欄扶手的人行階梯，當天只有我倆和一對父子各走一邊，既能保持社交距離又不被成群遊客干擾。曲道兩旁遍植花木，春繍球，夏玫瑰，秋菊花，將花街打扮得花枝招展。

7月初正趕上繍球尾聲，花色以紛白為主，間有藍紫，由下仰觀，球球相連如波濤洶湧，淹沒了著名的八個「S」形彎道。其中有戶人家門前種了一棵九重葛，絢爛的桃紅由三樓傾瀉而下，直比得素雅的繡球花黯然失色。

站在坡頂，可以遠眺筆直的科伊特塔和海灣大橋，往日車水馬龍的倫巴底街，如今是「門前冷落車馬稀」，充分反映出疫情的嚴峻，卻意外恢復了原有的寧靜。

我想任誰也受不了一年近200萬遊客和每小時約250輛車在自家門前川流不息，難怪居民會建議限時收費，不過被市政府駁回了，因為道路公有非私人財產，人人都有使用的權利。

回首漫漫人生路，能像彩磁梯般青雲直上的實不多見，絕大多數都是迂迴人生路，踽踽獨行，但若能沿途殷勤撒種，或許也能像九曲花街般花團錦簇。