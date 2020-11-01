台南遊濕地 觀賞瀕危珍鳥之旅

黑面琵鷺。

淡淡的三月天，杜鵑花開滿校園椰林大道，我返回母校參加全年級千人同學會，之後同系同學去中、南台灣 旅遊，一趟多樣化濕地生態之旅，尤其是此生第一次觀賞瀕危珍鳥令我大開眼界。

濕地(Wet Land)是指陸地與水域間被水覆蓋的土地，不只外觀美，有降低溫室效應、節能減碳的功效，沿海的濕地還有天然消波功能，因此普受國際間環保及生態研究的重視。在台灣上百處重要濕地中，只有「四草濕地」及「曾文溪口濕地」屬國際級，而這兩處溼地都在台南台江國家公園，正巧就是我們的目標景點。

四草濕地 迷你版亞馬遜

四草隧道有如綠色夢幻秘境。

三月中旬南台灣天氣相當暖和，我們頭戴斗笠搭乘觀光竹筏去遊四草綠色隧道，此處是有名的紅樹林保護區，水道兩側遍布樹齡超過50年的原生紅樹林，由於生長極為茂密，樹冠層在水道中央上空自然交疊形成一彎如隧道般的景像，望過去，林相優美如綠色夢幻秘境般，引得大家邊讚嘆邊搶著記錄美景，竹筏載著我們從中穿越，竟以為入了畫一般的自我感覺良好。

四草湖是紅樹林的故鄉，沿途可欣賞全台僅有的四種紅樹林—五梨跤、水筆仔、欖李、海茄苳；亦可觀察招潮蟹、彈塗魚等潮間帶生物；解說員還不時要我們抬頭在林間尋找小白鷺、夜鷺及黃頭鷺的窩巢，好不忙碌。途中遇到另一艘回程竹筏的遊客，兩艘竹筏相會時大家熱情地揮手招呼，水道雖然不寬，會船時竹筏都可平穩駛過。解說員把這個綠色隧道形容成「迷你版亞馬遜森林」，當然規模小很多航程也不長，但輕鬆愉悅，頗有尋幽之趣。

黑面琵鷺的天堂

台南曾文溪口溼地依傍著台灣海峽達數千公頃，有400年歷史的台江內海淤積成平坦開闊的海岸溼地、潟湖及魚塭，是台南漁業養殖發源地，也是昔日的鹽業重鎮。這片溼地不僅漁民賴以為生，也是水鳥與其他生物棲息的天堂，每年秋季隨著東北季風來造訪度冬的候鳥就260多種，在這看不到邊際的水域任由鳥群無憂無慮的生活，讓人非常忌妒！全世界最有名的瀕危珍稀物種「黑面琵鷺」，就在每年十月出現曾文溪口，有時達千隻之多，成為國際矚目焦點。

黑面琵鷺為什麼珍貴？是因為覓食跟生活環境受限的關係，棲息在亞洲的黑面琵鷺是全世界六種琵鷺之中唯一瀕危、也是少數完全依賴東北亞棲地而生存的鳥種，牠們的存在就是亞洲沿岸生態健康的指標。2014年全球黑面琵鷺數量普查只剩2000多隻，而在台灣度冬棲息的就占了60%。

台江國家公園為了保育曾文溪口野生鳥類資源及其棲息環境，畫設300公頃的河口沼澤濕地做為「黑面琵鷺保護區」。漁民在秋收後會將魚塭的水放低，讓塭底曝曬殺菌，也會將沒有經濟價值的小雜魚留在水塭底部，做為度冬候鳥的食物，預備好非常友善的環境，黑面琵鷺多麼受寵，由此可見。

保育專家說黑面琵鷺是天亮休息、黃昏覓食，最佳觀鳥時間是下午到夕陽下山前的覓食尖峰時段，能看到的比較多，所以安排我們次日下午再搭竹筏遊台江內海這條航線。為了不驚動保育珍鳥，遊客得在距離很遠的觀鳥亭觀賞，現場備有高倍數望遠鏡及攝影機供賞鳥。輪到我時貼近望遠鏡一看，哇！各種候鳥成群擠在一起，解說員教我把手機 屏幕緊貼望遠鏡拍照，我怕漏失鏡頭，啪啪啪地按了好幾下，數不清的候鳥包括黑面琵鷺就通通捕捉到我手機裡，這真是難得的經驗。

嘴型像琵琶而得名

「黑面琵鷺」屬鷺科，學名Platalea minor，俗稱Spoonbill，因為眼睛周邊的臉、額、嘴全是黑色的，嘴是長長扁扁形狀像個飯勺，又因嘴外型也像琵琶樂器，故名「黑面琵鷺」。牠們的腳是半蹼形狀，只能站在溼地上、不能浮在水面，最適合水深16公分處。黑面琵鷺覓食的時候將扁平的嘴伸入水中，呈八字性左右掃動像雷達般搜尋魚隻，掃到魚時連忙吞進肚，非常有趣；飛行時頸部伸直，姿態優雅，保育人員給起了個很美的名字叫「黑面舞者」。

在保護區裡備受寵愛的生活看似無憂無慮，仍有面臨不可預測的危險，黑面琵鷺曾經吃了體內有毒素的魚，導致集體中毒，幸好園方與台南市動物防疫保護處緊急救傷處理得當，給牠們補充葡萄糖液及抗肉毒桿菌毒素血清後，就能自行進食並成功野放。動物防疫的工作要維護黑面琵鷺與成千上萬來到台江度冬的水鳥貴客們的安全也不簡單。

通常來度冬棲息半年的黑面琵鷺1月底開始換羽，到3月在頭後及前胸出現金黃色的繁殖羽時就要準備北返去繁殖了，牠們每天忙著不停吃，要為長途飛行儲備體能。北返以後將飛往何處？不完全為人所知；而牠們是不是會循著相同路徑南遷？目前也還是個謎，只知道繁殖地大概是在朝鮮半島和中國遼東半島外海一些無人住的小島。

至於牠們在遷徙時怎麼知道要去哪裡？如何找到飛行路線？據說鳥類學家發現鳥類在長途遷徙時，是利用陸標找出路線，白天靠太陽，晚間則利用星星來辨別方向。這真是太神奇了！