舊金山社區土地信託將列治文區富頓街一棟住宅樓的地下儲藏室改成一戶附屬住宅，新增租金用於分擔大樓開支。(記者李怡╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山外列治文區因新建案較少，2020年至2025年核准住宅中有57%是附屬住宅，車庫與儲藏空間正成為增加住房的重要來源。

愈來愈多的房主有意在原有家園加建「附屬住宅」（ADU），加以舊金山 西區街坊的新建案較少，相對地使得外列治文區近年獲准住宅建案，有近六成是附屬住宅，比率遠高於城市其他區城。

樓下的車庫和儲藏室，改一改能多住幾戶人家。舊金山外列治文區有一棟原本只有六戶的公寓，屋主把這些空間改成八戶小住宅。工程2024年完工，整棟樓從六戶變成14戶，其中一戶今年夏天曾以每月2280元招租。

這類住處叫做「附屬住宅」，也有人叫它「姻親屋」。簡單來說，就是在原有住宅的同一塊地上，多設一個可以獨立生活的住處。屋主可以把車庫、地下室或儲藏空間改成住宅，也可以視條件在後院另蓋一戶。

根據加州 住房及社區發展廳的資料，2020年至2025年，外列治文區約有140戶住宅獲准，其中57%是附屬住宅。每十戶獲准的住宅，就有將近六戶屬於這一類。這些數字也包括原本已有人居住或已改作住宅、後來才取得許可的單位。

同一期間，舊金山全市約有1600戶附屬住宅獲准，其他類型住宅約有1萬2700戶，多集中在城市東側的多戶住宅大樓。西區街坊的新建案較少，多出來的住家，有時就藏在街坊天天經過的車庫門後。

同在列治文區，富頓街（Fulton Street）一棟住宅樓多出的一戶，讓一名老住戶有機會留下來。這名80多歲的租客在樓裡住了35年多，靠固定收入過日子，房租負擔愈來愈重。管理大樓的舊金山社區土地信託想到，樓下的儲藏室也許能派上用場。

工程前後做了兩年多。工人得挖去數呎深的沙土，再補強房屋結構，直到去年12月才完工，今年迎來新房客。新住戶繳的租金可以分擔大樓日益增加的開支，也讓機構有餘裕穩住老住戶的租金。

市規畫局提醒，屋主想改建，得先看自家空間和適用的審批規定。如果車位、洗衣房或儲藏室原本就由租客使用，不能因為要改建，就逕自取消這些服務。