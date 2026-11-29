車庫也能變住家 舊金山外列治文區「附屬住宅」近6成
舊金山外列治文區因新建案較少，2020年至2025年核准住宅中有57%是附屬住宅，車庫與儲藏空間正成為增加住房的重要來源。
AI摘要
文章摘要整理：
舊金山外列治文區因新建案較少，2020年至2025年核准住宅中有57%是附屬住宅，車庫與儲藏空間正成為增加住房的重要來源。
愈來愈多的房主有意在原有家園加建「附屬住宅」（ADU），加以舊金山西區街坊的新建案較少，相對地使得外列治文區近年獲准住宅建案，有近六成是附屬住宅，比率遠高於城市其他區城。
樓下的車庫和儲藏室，改一改能多住幾戶人家。舊金山外列治文區有一棟原本只有六戶的公寓，屋主把這些空間改成八戶小住宅。工程2024年完工，整棟樓從六戶變成14戶，其中一戶今年夏天曾以每月2280元招租。
這類住處叫做「附屬住宅」，也有人叫它「姻親屋」。簡單來說，就是在原有住宅的同一塊地上，多設一個可以獨立生活的住處。屋主可以把車庫、地下室或儲藏空間改成住宅，也可以視條件在後院另蓋一戶。
根據加州住房及社區發展廳的資料，2020年至2025年，外列治文區約有140戶住宅獲准，其中57%是附屬住宅。每十戶獲准的住宅，就有將近六戶屬於這一類。這些數字也包括原本已有人居住或已改作住宅、後來才取得許可的單位。
同一期間，舊金山全市約有1600戶附屬住宅獲准，其他類型住宅約有1萬2700戶，多集中在城市東側的多戶住宅大樓。西區街坊的新建案較少，多出來的住家，有時就藏在街坊天天經過的車庫門後。
同在列治文區，富頓街（Fulton Street）一棟住宅樓多出的一戶，讓一名老住戶有機會留下來。這名80多歲的租客在樓裡住了35年多，靠固定收入過日子，房租負擔愈來愈重。管理大樓的舊金山社區土地信託想到，樓下的儲藏室也許能派上用場。
工程前後做了兩年多。工人得挖去數呎深的沙土，再補強房屋結構，直到去年12月才完工，今年迎來新房客。新住戶繳的租金可以分擔大樓日益增加的開支，也讓機構有餘裕穩住老住戶的租金。
市規畫局提醒，屋主想改建，得先看自家空間和適用的審批規定。如果車位、洗衣房或儲藏室原本就由租客使用，不能因為要改建，就逕自取消這些服務。
因為西區街坊的新建案較少，房主更常利用既有住宅空間改建；2020年至2025年外列治文區約140戶獲准住宅中，57%屬附屬住宅，比例明顯高於其他地區。 附屬住宅是指在原有住宅同一塊地上，再增設一個可獨立生活的住處，可由車庫、地下室、儲藏室改成，也可視條件在後院另蓋一戶。 市規畫局提醒，屋主改建前要先確認自家空間與適用審批規定；若車位、洗衣房或儲藏室原本供租客使用，不能因改建就直接取消這些服務。
精華 FAQ
因為西區街坊的新建案較少，房主更常利用既有住宅空間改建；2020年至2025年外列治文區約140戶獲准住宅中，57%屬附屬住宅，比例明顯高於其他地區。
附屬住宅是指在原有住宅同一塊地上，再增設一個可獨立生活的住處，可由車庫、地下室、儲藏室改成，也可視條件在後院另蓋一戶。
市規畫局提醒，屋主改建前要先確認自家空間與適用審批規定；若車位、洗衣房或儲藏室原本供租客使用，不能因改建就直接取消這些服務。
上一則