時隔16年舊金山聯合廣場再迎真聖誕樹，27日晚亮燈。(記者李怡╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山聯合廣場今年恢復使用天然聖誕樹，並於11/27點燈，市府與商圈希望借節慶人潮重振市中心商業與消費。

「黑色星期五」（Black Friday）購物旺季時節，舊金山 聯合廣場今年迎來一棵高達60呎的天然白冷杉聖誕樹，這也是2010年以來，聯合廣場時隔16年再度採用「真的」–天然而非裝置聖誕樹。聖誕樹27日亮燈，為市中心增添節日氣氛，也為持續推動商圈復甦的舊金山帶來新的期待。

過去多年，聯合廣場的巨型聖誕樹一直是舊金山冬季最具代表性的節日景觀之一，不少灣區 家庭每年都會專程前往拍照、溜冰及購物。此前，聖誕樹主要由梅西百貨 贊助，採用人工聖誕樹。今年隨著梅西百貨退出贊助，市府與聯合廣場商圈組織接手相關安排，共同投入35萬美元，用於聖誕樹及節日裝飾。

今年重新引入天然聖誕樹，不僅是恢復一項城市節日傳統，也希望藉此吸引更多灣區居民及外地遊客重返市中心，帶動周邊百貨公司、零售商店、餐廳及酒店的消費。

受到疫情後消費習慣改變、遠距辦公普及及部分大型零售商撤離等因素影響，聯合廣場近年面臨商業空間閒置、人流減少等挑戰。如何讓市民重新養成到市中心購物、聚餐及休閒娛樂的習慣，成為舊金山市府與商界共同面對的課題。

感恩節至聖誕節期間向來是美國零售業最重要的消費旺季。對聯合廣場周邊商家而言，節日活動帶來的人流，不僅有望增加零售業的銷售收入，也能讓附近的餐飲、酒店及小型商家受益。

對於不少灣區華人家庭而言，年底到聯合廣場欣賞聖誕樹、逛百貨公司、搭乘纜車，也是具有節日儀式感的家庭活動。相較於網上購物，市中心的節日布置、戶外溜冰及餐飲娛樂，提供了更多親友相聚的機會。

隨著年底購物季正式展開，這棵睽違16年重返聯合廣場的天然聖誕樹，也將成為舊金山市中心迎接節日消費人潮的一道新風景。

時隔16年聯合廣場重新引入天然聖誕樹，一棵高達60呎的天然白冷杉聖誕樹矗立在舊金山市商業中心。(記者李怡╱攝影)