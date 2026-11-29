舊金山因「王潮」衝擊，18日部分地區遭淹浸，市長羅偉視察、慰問受影響的商戶。（市長辦公室提供）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市長提醒居民，聖誕節前後與明年1月將再有王潮來襲，沿海和低窪地區需提早防災，停車執法僅部分暫停，其他交通違規仍會取締。

「王潮」來襲；舊金山市府相關部門應急準備。（市長辦公室提供）

各位《世界日報》讀者們，衷心祝願大家與親朋好友度過了一個溫馨快樂的感恩節 。

感謝大家繼續關注【市長信箱】欄目。

相信不少讀者都在過去的幾天，不斷留意最新的天氣，也看到了很多關於「王潮」（king tide）造成的影響。

在過去兩個星期，舊金山 已經經歷了兩次王潮，萬幸最近一次比預測的影響要輕，沒有造成嚴重的破壞。但是這並不代表我們就可以放鬆警惕，我知道不少市民都有計畫在年底回亞洲探親度假，請大家在出行前也做好規畫與準備。

舊金山因「王潮」衝擊，18日部分地區遭淹浸，市長羅偉視察、慰問受影響的商戶。（市長辦公室提供）

舊金山因「王潮」衝擊，18日部分地區遭淹浸，市長羅偉視察、慰問受影響的商戶。（市長辦公室提供）

預計下兩波王潮侵襲時間為聖誕節 前，12月23日至25日，最高峰值估計在平安夜當日。以及1月21日至22日，馬丁路德金假期後。

怎麼知道是否在淹水區？

市民可以在水利局的網址輸入地址查看，或輸入SFPUC Flood Maps也可搜索到網頁。但是簡單來說，淹浸高危區是沿海一帶，以及低窪地區。如果您的住宅及商舖在過去兩周遭遇了不同程度的淹浸，那麼極大可能就是位於淹水高危區。

停車暫不執法 仍收罰單？

由於我們希望方便市民撤離淹浸高危區，尤其是提前將停泊在街邊的車輛開至安全的地方，於是交通局在上周一至周三暫停咪錶停車執法。

但是請各位民眾注意，這個不代表所有交通執法都暫停，正如之前強調的，暫停的僅限普通咪錶位及限時停車車位，不包括紅黃藍等有顏色的街邊車位，包括掃街時段禁止停車，交通安全違例等依然繼續保持執法。

「王潮」來襲；舊金山市府相關部門應急準備。（市長辦公室提供）

「王潮」來襲；舊金山市府相關部門應急準備。（市長辦公室提供）

也沒怎麼下雨 為何緊張？

由於天氣瞬息萬變，我們市府應急指揮部在第一次收到國家氣象局與美國海洋大氣總署的預報後，我就立刻通知市民，希望大家能做好萬全準備應對可能發生的情況，並每日在社媒與大家分享最新的資訊。萬幸這次因為降雨未達原來預計，我們受到的破壞比較少。若降雨與王潮同時發生，那麼造成的影響更大。但在天氣變化前，我們可以做到的就是協調各市府部門增派人員，儘可能保護市民。

再次感謝各位提前做好準備的所有舊金山居民，希望在未來受聖嬰現象影響的數個月雨季中，大家都能平安。

舊金山慈善機構舉辦感恩節午餐會活動。（市長辦公室提供）

舊金山長羅偉參加感恩節供餐活動，為長者送餐。（市長辦公室提供）

舊金山慈善機構舉辦感恩節午餐會活動。（市長辦公室提供）