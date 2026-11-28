4歲小志工Emerson展示感恩節餐點，鮮奶油上插著兩根狗餅乾，做成麋鹿造型。（記者王湘涵/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 屋崙動物收容所志工為85隻待領養犬隻準備感恩節大餐，透過火雞與手作餅乾傳遞溫暖，也呼籲民眾領養與寄養。

當不少民眾忙著黑色星期五 搶購，動物救援團體Pack Lyfe Rescue創辦人兼執行長費南德斯（Priscilla Fernandez）27日與志工們齊聚屋崙 動物收容所（Oakland Animal Services），為85隻中大型犬準備感恩節 大餐，讓等待領養的狗狗也能享受節日美食，感受到家的溫暖。

早上9點多，志工們已在備餐桌旁忙得不可開交，有人切紅蘿蔔，有人剝火雞肉，大人、小孩分工合作，陸續將食材裝入狗狗的感恩節餐盤。每份餐點除了應景的火雞肉，還有四季豆、紅蘿蔔、米飯、鮮奶油，以及特別為狗狗親手烘焙的餅乾。

一份份感恩節餐點排滿桌面，除了火雞肉，還有四季豆、紅蘿蔔、米飯及鮮奶油，帶給收容犬「家的味道」。（記者王湘涵/攝影）

4歲的小志工Emerson（左）自幼便跟著母親Brienne（右）參與動物救援工作。（記者王湘涵/攝影）

狗狗大快朵頤感恩節大餐，鼻尖還沾著鮮奶油，模樣十分可愛。（記者王湘涵/攝影）

動物救援團體Pack Lyfe Rescue與參與感恩節備餐活動的志工及收容所人員合影。（記者王湘涵/攝影）

備餐過程中還有一個溫馨的小插曲。志工麥爾斯（Miles）拿起從火雞肉中取出、呈Y字形的「許願骨」（wishbone）。依照美國感恩節傳統，兩人各握住骨頭一端，拉斷並許願。麥爾斯邀請一名孩子與他一起進行，希望每一隻狗狗都能擁有自己的家。

屋崙動物收容所動物轉介協調員尼森（Steisy Nissen）表示，狗狗平時主要食用乾飼料，偶爾能吃到志工帶來的起司、熱狗等零食。部分狗狗自9月初便住在收容所，這頓感恩節大餐對牠們而言是難得的享受。她說，動物救援團體特地前來給予犬隻額外的關愛，對收容所員工及志工也意義重大。

忙碌的志工中，年僅4歲的艾默森（Emerson）跟著母親布里安（Brienne）一同準備餐點；她主動幫忙處理鮮奶油，再插上兩根狗骨頭餅乾，做成麋鹿造型。布里安回憶，女兒出生僅4周時，她便用嬰兒背帶將女兒背在胸前，帶著她參與犬隻評估工作。

如今艾默森已是動物收容所的小常客，她分享，跟著媽媽救援流浪犬時，最喜歡分一口媽媽誘捕時使用的雞肉，還暱稱它為「狗狗雞肉」。任職於犬隻訓練機構RFRD Academy的布里安表示，該機構與動物救援團體合作，為救援犬提供暫時安置及訓練服務，協助牠們順利進入寄養或領養家庭。

大人、小孩分工合作，將火雞肉剝下並分裝，為收容犬準備感恩節大餐。（記者王湘涵/攝影）

志工Miles（右）邀請Emerson（左）各握住火雞許願骨的一端，依照美國感恩節傳統折骨許願，希望每一隻狗狗都能擁有自己的家。（記者王湘涵/攝影）

餐點準備就緒後，志工們以四、五人為一組，推著餐車進入犬隻安置區，逐一將餐盤從犬舍的餵食口送入。多數狗狗一見到餐點，便迫不及待地低頭大口享用，有的轉眼間便將餐盤掃空，有的吃完後鼻尖還沾著鮮奶油，模樣十分可愛。

尼森指出，目前收容所的犬隻數量已超出收容上限，除了期待更多民眾領養，也歡迎有意提供寄養服務或擔任遛狗志工的民眾加入。志工們也希望，明年的感恩節，這些狗狗都能在自己的家中度過。

志工推著餐車進入犬隻安置區，逐一將感恩節餐點從犬舍的餵食口送入。（記者王湘涵/攝影）