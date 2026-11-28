舊金山27日凌晨一幢住宅大樓失火，造成六人流離失所。火勢於上午5點30分控制，官員正在調查起火原因。（舊金山消防局）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山南岸區一處住宅27日凌晨發生一級火警，6名居民被迫撤離，火勢在約1小時後受控，所幸無人傷亡，紅十字會已協助安置，起火原因仍待調查。

感恩節 假期尚未結束，舊金山 南岸區（South Beach）27日凌晨發生住宅火災，造成六名居民被迫撤離家園。舊金山消防局表示，火勢已於清晨5時30分前受到控制，所幸未造成人員傷亡，目前美國紅十字會已介入，協助受災居民解決臨時住宿等問題，起火原因仍在調查中。

消防局表示，火災發生於布萊恩特街（Bryant Street）400號街區，位於第一街與第二街之間。消防部門於凌晨4時30分左右通報火警，消防人員隨即展開滅火工作，約一小時後成功控制火勢。

消防局將此次火災列為一級火警（One-alarm Fire）。雖然火勢已被撲滅，但消防人員仍需進行現場清理及後續調查工作，當局一度呼籲民眾避免前往事發路段，以免影響救援車輛及消防人員作業。

正值感恩節長周末，不少家庭原本計畫與親友團聚，突如其來的火災卻讓六名租客面臨無家可歸的困境。截至27日，消防局尚未公布受損住宅單位數量、財物損失金額，以及居民何時可以返回住所。

對於在舊金山租屋的民眾而言，火災除了造成財物損失，臨時住宿也是一大負擔。尤其在假期期間，如何在短時間內找到合適住所、補辦重要文件，以及安排日常生活，都可能成為受災家庭面臨的難題。

美國紅十字會通常會在住宅火災發生後，視受災者需求提供緊急住宿、生活必需品及其他援助。租客也可聯繫租屋保險公司，了解個人財物損失及臨時住宿費用是否在理賠範圍內。

隨著冬季及年末節慶到來，民眾在家中使用暖氣、電器及烹飪設備的頻率增加，住宅防火安全也不容忽視。居民應定期檢查煙霧警報器，避免電源插座超負荷使用，並確保住宅逃生通道保持暢通。

目前，消防部門尚未確認此次火災是否與電器、暖氣或其他設備有關，具體起火原因仍有待進一步調查。