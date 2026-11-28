舊金山住房建設缺口達2.2萬戶，加州州府恐要求市府大幅放寬開發限制。（記者李怡／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山住宅許可發放嚴重落後州府目標，若明年1月未補足缺口，市府將面臨更大改革壓力，並需進一步放寬分區與開發限制。

舊金山 住房建設進度遠落後於加州 政府制定的目標，市府明年恐面臨更大的住房開發改革壓力。最新數據顯示，舊金山原定於2027年1月底前發出約2萬9000戶新建住房的建築許可，但截至目前僅完成約7000戶，缺口高達2萬2000戶。若未能如期達標，市府將須推出更大力度的住房開發改革措施，包括進一步放寬建築高度、住宅密度及其他開發限制。

根據加州住房政策要求，舊金山須在2023年至2031年間滿足約8萬2000戶新增住房的規畫目標，以緩解長期住房供應不足及房價高漲等問題。然而，距離階段性目標截止日期僅剩兩個多月，目前建築許可發放數量僅達目標的約四分之一。

根據舊金山市府住房規畫文件，若市府未能在明年1月31日前達標，就必須進一步調整土地用途規畫，減少住房開發障礙。新的改革方案須在2028年7月底前獲得州政府批准。

據本地媒體Mission Local報導，支持增加住房供應的組織SF YIMBY已開始為明年的住房政策改革作準備，希望市府推出更積極的措施，加快新住宅建設。

市長羅偉（Daniel Lurie）去年12月簽署「家庭住房分區計畫」（Family Zoning Plan），放寬舊金山西部及北部多個社區的建築高度及住宅密度限制，包括日落區、列治文區等長期以低層住宅為主的社區。

放寬土地開發限制並不意味著新住宅能立即動工。舊金山高昂的土地價格、建築成本、融資成本及審批程序，仍是阻礙開發商推動住房項目的重要因素。

對於普通市民而言，住房供應不足直接關係到日常生活。高房租及高房價讓不少工薪家庭難以在舊金山長期定居，一些年輕人即使在市內工作，也不得不搬往生活成本相對較低的周邊城市。

支持增加住房供應的人士認為，在公共交通沿線及商業街區興建更多住宅，有助於長期緩解住房壓力。但如何兼顧社區原有風貌、交通配套、可負擔住房供應及低收入租客權益，也是市府推動改革時必須面對的問題。