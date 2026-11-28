舊金山人氣烘焙店Butter & Crumble自三年前正式開業以來，店前排隊人潮從來沒有消失過。（谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山烘焙店Butter & Crumble開業3年來隊伍不斷，憑藉Instagram曝光與招牌可頌熱賣，每天約賣出1250個商品，常在午後前售罄。

舊金山 是美食之都，每個月都會出現新的民眾占據整個街區、排隊等待享用美食的情景。然而，沒有那條隊伍能像烘焙店Butter & Crumble前的隊伍那樣引人注目。

舊金山紀事報報導，舊金山美食隊伍像潮水般來來去去，但Butter & Crumble的隊伍自三年前開業以來從未消失過。

Butter & Crumble每周四到周日上午9時在北灘（North Beach）一個安靜的住宅區街角開門營業，此時早已有許多顧客沿著街道排成一條蜿蜒的隊伍等候著。Butter & Crumble每日約賣出1250個麵包糕點，通常在下午1時前就會全部賣光。

由於鄰居抱怨清晨噪音和車道堵塞，Butter & Crumble要求顧客上午7時45分之前不要排隊，並聘請了一位排隊協調員維持秩序。

在美國各地，幾乎任何人氣商品都會有民眾排隊。在舊金山，最常見也最穩定的隊伍是烘焙食品，尤其是可頌麵包。早在2000年代初期，舊金山就出現了烘焙食品的排隊文化，最早可以追溯到Tartine Bakery。

屋崙文化通訊社「黑鳥間諜機」（Blackbird Spyplane）報導，早期排隊現象與「寬頻網路的興起及其對生活帶來的變革」有很大的關係。自新冠疫情爆發之來，排隊現象更是達到有時令人費解的極端程度。

對在2019年以非正式方式創辦了Butter & Crumble的史密斯（Sophie Smith）來說，Instagram對她的烘焙店一直扮演著關鍵角色。

Butter & Crumble最初只是一家蛋糕店，當時才23歲的史密斯剛從烹飪學校畢業，在碼頭區（Marina District）的A16餐廳任職，她經常在Instagram上傳自己製作的蛋糕照片。新冠疫情爆發後，餐廳允許她使用空置的廚房。她當時心想，疫情期間有誰會想吃蛋糕。結果發現，人們還真的渴望吃蛋糕。

2022年，史密斯利用假期在巴黎參加了一個烘焙課程，意外愛上了可頌，因此創作出該店招牌「培根蛋起司可頌」（Bacon Egg and Cheese）。2023年10月，Butter & Crumble在北灘開設首家完整烘焙店，開業首日就排起了長隊。

史密斯表示，Butter & Crumble的排隊隊伍是持續性的，而且店內1300平方呎的空間對生產造成限制，因此造成供不應求的情況。

她說：「我們每周營業四天，但準備工作是每周七天，我們的冰箱和冷凍櫃都快被塞爆了。」