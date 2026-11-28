黑色星期五優惠太誘人，不搶購囤積太對不起自己。(amazon.com)

AI摘要 文章摘要整理： 專家提醒黑色星期五優惠不一定划算，研究也發現不少標榜折扣的商品未真正降價，消費者若盲目搶買，常會事後後悔。

聖誕購物季有許多優惠太誘人，讓你覺得錯過就可惜了。專家教你幾個要訣，以避免買了之後心生悔意。

聖荷西信使報報導，今年24歲的喬丹 （Madelyn Jordan）是個熱中於在黑色星期五 搶購優惠的「獵人」。她回憶道：「有一次在Bath & Body Works，店裡的蠟燭推出了『買三送三』的超值優惠。當時我根本沒去想自己是否真的需要這些東西，只是一心認定這絕對是千載難逢的好康。」

最後，喬丹帶走了40多支蠟燭。她說她丈夫覺得她簡直是「瘋了」，但她自己卻覺得已經達成了黑色星期五的終極目標–享受那種搶到絕佳優惠、令人興奮不已的快感。

但經濟政策智庫「Groundwork Collaborative」近期的一項研究發現，在亞馬遜（Amazon）網站上，將近三分之一標榜為「黑色星期五優惠」的商品，實際上並未讓消費者省到錢；甚至有將近十分之一的「優惠」商品，其價格反而比前一個月還要高。

產品推薦平台「Gee Thanks, Just Bought It」的創辦人摩斯（Caroline Moss）說：「整體而言，這段時間確實是購買大多數商品的最佳時機。但千萬別因為剛好碰上黑色星期五，就盲目認定眼前的優惠一定很划算。」

摩斯指出，亞馬遜是個典型的例子：「他們常在促銷活動前一個月，先將一些無關緊要商品的價格調高，好讓之後的折扣看起來非常誘人。這會激起人們的購買慾，因為這種滿足感來自於『撿到便宜』，而非商品本身。」

在網路上價格往往難以追蹤，甚至可能每分鐘都在變動。與實體店面的消費者不同，網購族通常無法得知庫存狀況–網路上看不到像實體店那樣，任天堂 64（Nintendo 64）主機堆疊數量逐漸減少，或是貨架上塞滿了「咯咯笑艾蒙」（Tickle Me Elmo）玩偶的景象。

此外，黑色星期五也已從原本「僅限單日」的超值搶購活動，演變成「長達一個月」的購物狂歡；零售商早在活動開始前數周，就已開始大打促銷廣告。根據金融比較網站Finder近期針對1000名成年人進行的調查顯示，有55%的消費者坦言，曾因促銷而買下某樣商品，事後卻感到後悔。

「沒錯，黑色星期五確實能找到不錯的優惠，」摩斯說，「但有些優惠通常跟平常的折扣其實相差無幾。而且，當你買下你根本不需要的東西時，那就絕對沒有省到錢。」

圖為購物者提著購物袋走過「黑色星期五」促銷標誌。(新華社)