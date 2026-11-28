灣區沿海水患威脅未解除，洪水警報延長至周日下午。(記者李怡╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區受天文大潮、風暴潮與聖嬰影響，沿海洪水警報延至29日，低窪地區與海灘仍有積水、巨浪與侵蝕風險。

儘管感恩節長周末舊金山灣區 迎來晴朗天氣，但持續多日的天文大潮帶來的水患威脅仍未解除。美國國家氣象局（NWS）27日表示，舊金山及灣區部分地區的沿海洪水預警將持續至29日下午5時，沿岸低窪地區積水可能高達1.7呎約52公分，提醒假期出遊的民眾提高警覺。

氣象局指出，受到天文大潮、風暴潮及聖嬰現象帶來的海水升溫等多重因素影響，即使周五及周六天氣晴朗，海水仍可能湧入平日不易淹水的地區，造成沿海道路積水、部分路段封閉及海岸侵蝕。

根據氣象局預測，舊金山28日下午1時28分將迎來一波高潮，水位預計較正常高潮水位高出1.6呎；29日下午2時32分，水位仍可能高出正常水平0.9呎。不同地區的漲潮時間有所差異，民眾不能僅以天氣晴朗判斷海邊是否安全。

海灘危險預警將持續至28日上午，沿海可能出現高達13至19呎約4至5.8公尺的巨浪，伴隨強勁離岸流及突發性巨浪。即使站在岸邊、礁石或防波堤上，也可能被突如其來的海浪捲入海中。

連日來的天文大潮已對灣區多個沿海社區造成不同程度的破壞。其中，聖馬刁縣沿海城市柏斯菲卡（Pacifica）受災較為嚴重，當地碼頭部分結構受損，多處防波堤坍塌，部分住宅周邊道路遭海水沖刷。市府已封閉部分危險區域，並展開搶修及安全評估工作。

北灣馬連縣（Marin County）的史汀生海灘（Stinson Beach）也在感恩節期間出現海水倒灌，部分住宅受到影響。相關部門連日清理道路上的漂流木及雜物。

氣象局預測，灣區短暫的晴朗天氣將於29日結束，新一波風暴系統預計於周日抵達。北灣降雨量最高可能達0.75吋，灣區其他地區約為0.25至0.5吋，陣風時速最高可達35哩，氣溫也將明顯下降。

另一波降雨系統預計於下周二抵達，中加州沿海地區可能迎來更明顯降雨。

正值感恩節長周末，不少灣區家庭計畫前往海邊散步、觀浪或進行戶外活動。民眾應避免靠近封閉的海灘、碼頭及防波堤，切勿開車穿越積水路段。居住在沿海低窪地區的居民，也應密切留意氣象及地方政府發布的最新預警，提前做好防水及應急準備。