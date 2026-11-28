黑五逛街血拼，依然是不少民眾的節日傳統。（汪珊珊提供）

AI摘要 文章摘要整理： 今年黑五消費同時受線上精準廣告與實體購物熱潮帶動，平台依購買紀錄推播折扣，讓不少民眾與年輕家庭迅速下單並重回商場血拼。

感恩節過後的黑色星期五 （Black Friday），曾經是美國年度最熱鬧的購物盛事，消費者天未亮便在商店門口排隊，以搶購折扣商品。今年，不少民眾一大早坐在家中壁爐邊沙發上，喝咖啡、滑手機，輕輕鬆鬆就把聖誕節 和新年禮物買全了；另一廂，愈來愈多年輕人重拾黑五 逛街血拼傳統，人擠人的熱鬧，散發出節日氣氣氛和家庭團聚的溫馨。

「早上一睜眼看新聞，馬上就跳出海量黑五折扣廣告。」聖迪瑪斯李先生說，網路商家似乎非常了解他的購買興趣，「更奇特的是，我最近購買過的東西，今天推出好大折扣，讓你不得不動心再買。」

李先生說，他上周剛剛購買兩罐清潔爐具的Easy-Off清潔劑，花19.9元，覺得效果很好，原本打算用完再買。沒想到火鷄剛吃完，亞馬遜就在他手機上推出「兩罐13.5元」，一下降了約三分之一，他笑言︰「怎能忍住不下單？」

平台還能從消費紀錄推測家庭需求。格蘭杜拉林太太說，她最近多次在網上給兩歲小孫子買玩具，本來這次黑五沒想再買，卻在兩天前收到變形金剛玩具推薦，當時原價67元，黑五直接給出19.9元的價格。她幾乎沒有猶豫，10秒鐘完成購買。

根據全美零售聯盟預計，今年約1億2600萬美國消費者參與黑五購物，其中約1億1200萬人計畫透過網路購物，約8400萬人預計到實體商店採購，其中有不少是既網購也到實體店購物者。

「27日上午10時到格蘭岱大型購物中心，到處人山人海。」亞凱迪亞汪珊珊說，黑五逛街血拼是她和兩個女兒的傳統，從小時候到現在沒斷過。今年感恩節前夕，在柯林頓基金會工作的大女兒Zoey特別從非洲飛回來，開車北上柏克萊加大接回妹妹Ari，母女三人血拼幾小時意猶未盡，下午再從格蘭岱購物中心轉戰聖塔安妮塔購物中心。

汪珊珊說，雖然黑五網購很熱，但她和女兒們還是喜歡節日的人氣和雙手觸摸商品的感覺，「穿在身上試試，互相給參考意見，特別溫馨」。

格蘭岱大型購物中心的名牌店黑五人山人海。（汪珊珊提供）

大清早喝咖啡、滑手機血拼，成了越來越多民眾新的黑五搶購方式。（記者楊青/攝影）

李先生大清早喝著咖啡、滑著手機，足不出戶就把全家的聖誕禮物給拼了。（記者楊青╱攝影）