隨著前屋主過世，舊金山備受喜愛的「湯姆貓和傑利鼠」聖誕屋被拆除。圖為往年其華麗的聖誕裝飾景觀。（取自Google Maps）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山「湯姆貓和傑利鼠之家」因屋主離世而停辦聖誕燈景，如今已拆除，原址將興建一棟四層新住宅，結束這段延續數十年的城市節慶傳奇。

舊金山 紀事報報導，舊金山這座位於第21街3650號的住宅曾是該市數十年來最奢華的聖誕景觀之一，如今已被拆除，結束了這棟被稱為「湯姆貓和傑利鼠之家」（Tom and Jerry house）的住宅的傳奇。

這棟住宅因其高聳的諾福克島（Norfolk Island）松樹而聞名，每逢節日季，這棵松樹上都會掛滿成千上萬的彩燈和裝飾品。隨著裝飾規模的擴大，這裡還增添了印有「湯姆貓」和「傑利鼠」名字的巨型聖誕襪、微型火車、摩天輪、毛絨玩具以及其他裝飾品，這些裝飾品遍布整個院落。

湯姆泰勒（Tom Taylor）和他的丈夫傑羅姆·「傑利」·戈德斯坦博士（Dr. Jerome 「Jerry」 Goldstein）花了數十年時間打造這一景觀，將他們的家變成了節日期間舊金山市民和遊客的必遊之地。泰勒於2020年去世，享年77歲。據他估算，每年約有3萬至4萬人路過這棟房子，只為一睹這些裝飾。

戈德斯坦是一位神經科醫生，也是長期致力於同性戀權益的倡導者，他於2023年11月去世，享年82歲。在他去世後，這處聖誕裝飾便再未重現。

本周，社交媒體上流傳的照片顯示，這棟房子原址正在進行施工。拆除工作已籌畫數月，舊金山市政府於4月簽發了拆除現有獨棟住宅的許可。

另一份許可批准在帶地下室的基礎上建造一棟新的四層建築，內設兩個住宅單元，申報的建設成本為250萬元，由Dumican Mosey Architects建築事務所設計。

泰勒和戈德斯坦最早開始裝飾他們種在前院的那棵諾福克島松，隨著樹木的生長，裝飾規模也日益擴大，最終需要一支團隊和專業設備來完成。

「到了後來，要嘛我根本無法操作，要麼就得認真考慮使用腳手架或液壓升降機了，」泰勒在2003年接受「紀事報」採訪時說道。

這對夫婦於2013年在自家門前舉行了一場街頭婚禮，他們還利用這處房產接待朋友、活動家和非營利組織。泰勒曾協助維護Castro街與市場街交匯處的彩虹旗，他和戈德斯坦共同創立了舊金山多元文化基金會（Diversity Foundation of San Francisco）。