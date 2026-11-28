圖右紅點圈出處即是奧克萊市。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 康曲柯士達縣感恩節發生槍擊命案，44歲男子疑因爭執在家中射殺妻子、重傷繼女，並在案後前往警局外被捕。

灣區 的康曲柯士達縣在感恩節 發生一起人倫慘劇，一名44歲男子涉嫌於感恩節傍晚槍殺50歲的妻子，並槍擊十多歲的繼女造成她身受重傷，經送醫急救後仍然性命垂危。

舊金山 紀事報報導，北加州東灣一名男子於感恩節（周四）晚間遭警方逮捕。警方指出，該男子在位於奧克萊市（Oakley）的住家中開槍射殺了妻子，並導致其 16 歲的繼女身受重傷；該名少女隨後帶著另外兩名年幼的孩子逃離現場。

當局表示，44 歲的恩堅加（Muthama Martin Njenga）在案發後不久，於奧克萊市警察局外被警方拘捕。他目前因涉嫌殺人罪及殺人未遂罪遭立案偵辦，並面臨與使用槍枝造成嚴重身體傷害或死亡相關的加重指控。

警方表示，這起槍擊事件起因於恩堅加與妻子在位於馬拉松街（Marathon Drive）500 號街段的住家中發生爭執。員警於當晚 6 時 40 分後不久趕抵現場，在樓上臥室發現一名 50 歲女子，其胸部至少有一處槍傷。該女子當場被宣告死亡，她是恩堅加的妻子。

警方表示，這名繼女身中多槍。她在中彈後，仍將兩名小學年紀的兒童帶出屋子，並帶著他們逃往附近的蕭爾斯伯格路（Shullsburg Way）一帶。警方指出，員警於傍晚 6 時 42 分左右在該處發現這名少女，並在當地居民協助下對她進行初步急救。她隨後被送往當地醫院接受手術；據警方表示，目前情況仍相當危急。

警方表示，恩堅加與其妻所生的另外兩名年幼子女，已交由其他親屬照顧。整起案件的調查始於警方在幾分鐘內接獲兩通相關報案電話。傍晚 6 時 37 分，警方獲報前往蕭爾斯伯格路700 號街段，處理一起 16 歲少女遭槍擊的案件。四分鐘後，一名男子致電警方，表示他在家中槍擊了妻子，目前正前往警局投案；他並告知員警，身上仍持有作案槍枝。