多家連鎖零售商「黑五免費贈禮」 這5家值得早起排隊
黑色星期五不只拚折扣，不花一毛錢也有機會把禮卡、家電甚至萬元現金帶回家。今（27）日黑五購物大戰登場，全美多家連鎖零售商推出限量免費贈禮活動，Target每家門市都有千元禮卡，Lowe's全美贈品總價值更超過1500萬美元。
想搶好康，究竟要多早起床？依各家活動時間及限量名額，鎖定Target、Kohl's及JCPenney早場贈品的民眾，可考慮凌晨3至4時抵達；想搶Lowe's禮品桶，則可考慮凌晨4至5時到場。實際人潮因門市而異，提早排隊也不保證能領到贈品。
Target：每家門市都有千元禮卡
Target將向每家門市前100名符合資格的顧客贈送25元、50元或100元禮卡，每店更有一張1000元禮卡。門市上午6時開門，預計提前一小時發放兌換券，民眾須在開門後一小時內完成兌換。參加者須年滿13歲，無須消費，禮卡也不需當天使用。
Kohl's：前200名送購物金
Kohl's上午5時開門，每店前200名顧客可獲得5至100元購物金（Kohl's Cash），須於當天在實體門市使用。28日則有另一波好康，每店前200名符合資格的顧客可獲得5至100元的Sephora美妝商品折價券。
Lowe's：禮品桶內藏近2000元家電大獎
居家修繕用品連鎖店Lowe's上午6時開門，每店前50名符合資格的會員可獲得裝有多項商品的禮品桶，接下來100名則可獲得迷你禮品桶及購物優惠。禮品桶內還藏有額外獎項，包括價值最高近2000元的大型家電等，全美贈品總價值超過1500萬美元；活動限符合資格的成年會員參加。
JCPenney：從清晨到傍晚獎不停
JCPenney上午5時推出限量哈利波特迷你水晶球及最高500元購物折價券。不想早起的民眾，可考慮上午9時、下午1時及5時分別推出價值270元的Ninja雙籃氣炸鍋、599.98元的培育鑽石耳環及220元的Samsonite 21吋硬殼行李箱贈獎活動，參加者須年滿18歲。
Michaels：免費聖誕倒數月曆藏萬元大獎
手工藝用品連鎖店Michaels每家門市免費發放500份聖誕倒數月曆，內含手作活動、節慶布置巧思及購物優惠。每店有一份月曆藏有100元禮卡，全美更有一名萬元現金大獎得主。由於贈送名額較多，也是不想摸黑排隊民眾可考慮的選擇。
各項活動均為限量贈送，部分另有年齡、會員資格及兌換期限等限制，民眾出門前宜先確認各門市營業時間及活動規則，並做好清晨排隊的保暖準備。
本文列出Target、Kohl's、Lowe's、JCPenney與Michaels等5家零售商，各自推出禮卡、購物金、家電、折價券或現金抽獎，吸引消費者在黑五搶先排隊。 若要搶Target、Kohl's或JCPenney的早場贈品，建議凌晨3至4時到場；想拿Lowe's禮品桶，則可考慮凌晨4至5時排隊，但實際仍視各門市人潮而定。 多數活動都有年齡、會員資格與兌換期限限制，例如Target需年滿13歲，Lowe's限成年會員，JCPenney部分活動需滿18歲，且部分贈品必須當天在指定時間內兌換。
精華 FAQ
本文列出Target、Kohl's、Lowe's、JCPenney與Michaels等5家零售商，各自推出禮卡、購物金、家電、折價券或現金抽獎，吸引消費者在黑五搶先排隊。
若要搶Target、Kohl's或JCPenney的早場贈品，建議凌晨3至4時到場；想拿Lowe's禮品桶，則可考慮凌晨4至5時排隊，但實際仍視各門市人潮而定。
多數活動都有年齡、會員資格與兌換期限限制，例如Target需年滿13歲，Lowe's限成年會員，JCPenney部分活動需滿18歲，且部分贈品必須當天在指定時間內兌換。
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