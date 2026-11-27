Target黑五當天將向每家門市前100名符合資格的顧客贈送禮卡，每店更有一張千元禮卡，無須消費即可參加。（翻攝自Target官網）

黑色星期五不只拚折扣，不花一毛錢也有機會把禮卡、家電甚至萬元現金帶回家。今（27）日黑五 購物大戰登場，全美多家連鎖零售商 推出限量免費贈禮活動，Target 每家門市都有千元禮卡，Lowe's全美贈品總價值更超過1500萬美元。

想搶好康，究竟要多早起床？依各家活動時間及限量名額，鎖定Target、Kohl's及JCPenney早場贈品的民眾，可考慮凌晨3至4時抵達；想搶Lowe's禮品桶，則可考慮凌晨4至5時到場。實際人潮因門市而異，提早排隊也不保證能領到贈品。

Target：每家門市都有千元禮卡

Target將向每家門市前100名符合資格的顧客贈送25元、50元或100元禮卡，每店更有一張1000元禮卡。門市上午6時開門，預計提前一小時發放兌換券，民眾須在開門後一小時內完成兌換。參加者須年滿13歲，無須消費，禮卡也不需當天使用。

Kohl's：前200名送購物金

Kohl's上午5時開門，每店前200名顧客可獲得5至100元購物金（Kohl's Cash），須於當天在實體門市使用。28日則有另一波好康，每店前200名符合資格的顧客可獲得5至100元的Sephora美妝商品折價券。

Lowe's：禮品桶內藏近2000元家電大獎

居家修繕用品連鎖店Lowe's上午6時開門，每店前50名符合資格的會員可獲得裝有多項商品的禮品桶，接下來100名則可獲得迷你禮品桶及購物優惠。禮品桶內還藏有額外獎項，包括價值最高近2000元的大型家電等，全美贈品總價值超過1500萬美元；活動限符合資格的成年會員參加。

Lowe′s黑五當天將向每家門市前150名符合資格的會員贈送大小禮品桶，全美贈品總價值超過1500萬美元。（翻攝自Lowe′s官網）

JCPenney：從清晨到傍晚獎不停

JCPenney上午5時推出限量哈利波特迷你水晶球及最高500元購物折價券。不想早起的民眾，可考慮上午9時、下午1時及5時分別推出價值270元的Ninja雙籃氣炸鍋、599.98元的培育鑽石耳環及220元的Samsonite 21吋硬殼行李箱贈獎活動，參加者須年滿18歲。

JCPenney黑五當天從清晨至傍晚分四個時段推出好康活動，贈品包括哈利波特迷你水晶球、氣炸鍋、培育鑽石耳環及行李箱等。（翻攝自JCPenney官網）

Michaels：免費聖誕倒數月曆藏萬元大獎

手工藝用品連鎖店Michaels每家門市免費發放500份聖誕倒數月曆，內含手作活動、節慶布置巧思及購物優惠。每店有一份月曆藏有100元禮卡，全美更有一名萬元現金大獎得主。由於贈送名額較多，也是不想摸黑排隊民眾可考慮的選擇。

各項活動均為限量贈送，部分另有年齡、會員資格及兌換期限等限制，民眾出門前宜先確認各門市營業時間及活動規則，並做好清晨排隊的保暖準備。

Michaels推出限量免費聖誕倒數月曆，民眾還有機會獲得萬元現金大獎。（翻攝自Michaels官網）