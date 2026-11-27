餐廳無端遭谷歌AI「惡搞」，店主既震驚又崩潰。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 谷歌AI誤把Esin餐廳的打烊時間說成永久歇業，引發顧客與社區誤解；店主追查來源後靠家人協助發文、寄信並重新訓練AI，花約2周才修正。

長達兩周，谷歌 AI錯誤告訴大眾灣區 丹維爾市（Danville）一家經營了20年的餐廳即將歇業。店家無奈之餘想出招式，竟把谷歌AI馴服了。

SFGATE報導，幾周前一位女士來到德卡里昂（Curtis deCarion）經營的Esin Restaurant and Bar，詢問餐廳是否即將永久歇業。「不，當然不是，」德卡里昂說。她為什麼會這麼問？顧客將手機拿給他看。她先前用Google 搜尋了這家餐廳當天的打烊時間——也就是具體幾點關門（closing time），結果人工智慧搜尋模式給出如下回應：

是的，Esin Restaurant and Bar將在2027年3月永久關門，這是業主宣告的時間。文中甚至列出了該餐廳在所謂「結束營業」前的營業時間，還建議顧客點用這家美式餐廳的招牌烤肉（pot roast）和檸檬蛋白霜塔（lemon meringue tart）當作「最後一餐」（one last meal）。

可想而知，身為餐廳老闆的對此感到既震驚又崩潰。他與妻子同時也擁有位於丹維爾的Revel Kitchen and Bar，以及位於拉斐葉（Lafayette）的Social Bird Kitchen and Bar。

「這真是太奇怪了，」德卡里昂告訴SFGATE。沒過多久，這個消息便在鎮上傳開了。「有位客人來到Revel，問調酒師Esin是不是要關門了。我在屋崙的理髮師也說聽到了同樣的傳聞。這實在太離譜了。」

無論他換用哪台電腦或手機進行搜尋，得到的結果都一模一樣。於是，德卡里昂採取了現今灣區許多企業主都會做的做法：他直接問AI這些資訊是從哪裡來的。AI指向一則Yelp上的貼文，但他在Yelp上搜尋後，卻找不到錯誤的源頭。

此外，當他寄信給Google商家頁面的客服支援時，收到的回覆竟是由AI自動生成的，內容只是教他如何更新餐廳的營業時間。談到這整段經歷，德卡里昂說：「你會感到相當無助。」

德卡里昂的兒子擁有聖塔克魯茲加大電腦科學學位，父子倆決定親自介入處理。小德卡里昂說：「我在Facebook 上發了文，也寄了電子郵件，並重新訓練了AI。這過程大約花了兩周，但總算把問題解決了。」