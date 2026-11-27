在舊金山百萬富翁與億萬富翁愈來愈多之際，當地飢餓問題竟比疫情最嚴峻時更嚴重。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山在百萬與億萬富翁湧現之際，糧食不安全問題卻惡化，糧食銀行預估今年發放量創紀錄，反映低薪與補助縮減正擴大城市貧富落差。

在舊金山 新一代百萬富翁與億萬富翁湧現之際，與新冠疫情 最嚴重時相比，為養活自己苦苦掙扎的舊金山居民人數竟變得更多。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，舊金山-馬連糧食銀行（San Francisco-Marin Food Bank）預計今年將分發約6000萬磅食品，高於2020年的5600磅，因為聯邦削減撥款將進一步提高民眾的糧食需求。

舊金山-馬連糧食銀行執行董事克洛斯比（Tanis Crosby）說：「這種需求不限於特定地區，而是到處都有。」

該糧食銀行每周向約4萬6000個家庭提供物資，其中三分之二家庭裡至少有一名成年成員在工作。顯然，舊金山最低時薪並不足以應付在當地的生活開銷。

洛杉磯加大一項研究發現，2024年，舊金山有28%的低收入 成年人（收入低於聯邦貧窮線200%者），因無力購買足夠食物經常挨餓，在灣區九縣這一比率更是高達46%。

川普2025年簽署的「大而美法案」（the Big Beautiful Bill）不但取消了許多移民申請加州糧食券計畫CalFresh的資格，還要求更多受助者每周必須工作，或參與符合規定的活動至少20小時，才能保留其領取福利的資格。本月，聯邦提出對這項法案進行進一步改革，可能使加州民眾獲得和使用CalFresh變得更困難。

「田德隆住房診所」（Tenderloin Housing Clinic）執行長蕭（Randy Shaw）說：「舊金山已徹底變成一座僅由『仰賴補助的貧困階層』與『上流階層』組成的城市。到了這個地步，光靠金錢也無法挽救。」

舊金山標準稱，這是一幅令人憂心的未來景象：中產階級消失、社會分化為兩個階級–擁有財富者和依賴援助維生者。在一座能創造出驚人天文數字財富的城市裡，糧食銀行卻出現創紀錄需求，這種反差令人不安。