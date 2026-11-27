亞馬遜網站提供的購物助理功能。(aboutamazon.com)

AI摘要 文章摘要整理： 今年黑色星期五有近6成消費者打算用AI購物，但專家提醒AI仍常判斷失準，恐帶來錯買、推薦不佳與隱私風險。

今年有六成的購物者計畫在「黑色星期五 」利用AI幫忙購物，但專家提醒此舉可能衍生出的一些問題。

紐約郵報加州版報導，在這個黑色星期五，AI機器人正在主動協助消費者搜尋優惠；然而，這也可能導致消費者面臨糟糕的推薦、買到不想要的商品，甚至引發隱私方面的隱憂。

亞馬遜Amazon 、谷歌 Google、元宇宙Meta以及開發ChatGPT的OpenAI，正陸續推出功能日益強大的AI工具。這些工具不僅能搜尋網路上的折扣資訊、監控價格變動，還能協助將商品加入購物車，甚至能直接代消費者完成下單購買的程序。

根據國家零售聯合會（National Retail Federation）上周發布的調查，約有59%的節慶購物者計畫在感恩節周末期間，利用AI來協助購物。但AI技術對搞清楚消費者真正想要買什麼的能力還有很多不足之處。

支付巨頭Visa本月初發布的一項針對主要AI模型的研究顯示，旨在評估AI是否能辨識顧客需求並做出適當購買決策的測試中，這些模型有將近43%未能通過。在這些未通過的測試案例中，有54%的情況下，AI仍建議購買某項產品——儘管它並未滿足或完全掌握該顧客的需求。

Visa評估了來自12個研究實驗室的22款AI模型，要求它們協助消費者在15種不同情境下挑選產品，範圍涵蓋電視、筆記型電腦及個人護理家電等。

在這項研究中，即便是表現最佳的模型，在近五分之一的測試中也未能過關。

與傳統聊天機器人只會針對問題給出回答不同，所謂的「AI代理」能夠獨立執行任務–有些甚至能在消費者關閉應用程式後，繼續協助搜尋優惠商品。

亞馬遜的Alexa for Shopping可以在商品達到顧客指定的價格時自動購買商品，而谷歌上個月推出了通用購物車，用於追蹤多個零售商的價格和產品供應情況。同時，OpenAI於本月初開始推出其ChatGPT錢包，使其個人AI代理（稱為Dots）能夠在用戶批准的情況下完成購買。

根據另一份報告，佳節購物者不應指望AI代理能總是找到最低價格。OpenAI同樣承認，購物網站可以封鎖其自動化瀏覽工具，且ChatGPT購物結果中最初顯示的價格，未必是市面上最低的價格。