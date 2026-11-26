一道巨浪正面擊中柏斯菲卡市政碼頭，L形碼頭向一側伸出的末段應聲斷裂，圖為碼頭斷裂處。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山灣區王潮挾巨浪重創柏斯菲卡碼頭與沿岸住宅，造成碼頭末端斷裂、民宅淹水，市府則面臨持續搶修與長期財務壓力。

24日晚間至25日凌晨的強降雨 過後，王潮（King Tides）挾巨浪侵襲舊金山灣區 沿岸。25日上午約11時，一道巨浪正面擊中柏斯菲卡市政碼頭（Pacifica Pier），L形碼頭向一側伸出的末段應聲斷裂，墜入海中，岸邊不少居民親眼目睹這一幕。

柏斯菲卡沿岸多處防波牆也被海浪沖毀，混凝土碎塊散落一地。至中午，施工人員開始在場清理。

海水越過沙袋和防波堤，夾帶淤泥湧入沿岸約半個街區，多戶民宅進水。到中午，許多屋主仍在忙著排水。「幾個沙袋根本擋不住。」居民麥克（Mike）接受本報採訪時說，「現在重要的是鄰里之間互相幫助，我們知道這次王潮很糟糕，也做足了防水的準備，但看起來仍是徒勞的。」

柏斯菲卡沿岸多處防波牆也被海浪沖毀，混凝土碎塊散落一地。至中午，施工人員開始在場清理。（記者王子涵／攝影）

住在夏普公園海灘（Sharp Park Beach）附近的居民布萊恩（Brian），停在路邊的保時捷跑車泡水後無法發動。路人上前幫忙推車，他再試一次，車子仍發動不了。他說，連家裡的垃圾桶也不見了，「真是一團糟。」

柏斯菲卡市政碼頭1973年啟用，多年來一直是灣區釣客愛去的地方。此次被沖落的是L形碼頭最外端的一段，橋身與海浪行進方向垂直，因結構安全疑慮，已近三年未對外開放。

今年6月，碼頭靠岸處的橋台與橋身之間出現一道巨大裂縫，整座碼頭隨即封閉。原本位於橋台上的Chit Chat咖啡館經營數十年，地基裂縫沿牆面向上蔓延後，咖啡館也被迫拆除。此後，市府持續向州府及聯邦政府尋求緊急撥款，以穩固碼頭。約一個月前，多台大型機具陸續進場，現場也架起打樁機。市府當時表示，工程目的是穩固碼頭，防止繼續塌陷。

住在夏普公園海灘附近的居民布萊恩，停在路邊的保時捷跑車泡水後無法發動。（記者王子涵／攝影）

柏斯菲卡市長博爾斯（Christine Boles）25日接受「舊金山紀事報」採訪時表示，市府眼下的重點是「防止損害擴大」。她說：「我們現在甚至還沒到討論任何長期決策的階段……但如果我們無法阻止棧橋繼續坍塌，光是清理就要花上多得多的錢。」

博爾斯說，市府2023年檢查碼頭結構時發現，海水已侵蝕混凝土，內部鋼筋也已鏽蝕，部分混凝土因此剝落、掉進海裡。其中，L形末端受損尤其嚴重。無論最終修復或拆除碼頭，相關費用都將加重市府的財政負擔。

柏斯菲卡沿岸多處防波牆也被海浪沖毀，混凝土碎塊散落一地。至中午，施工人員開始在場清理。（記者王子涵／攝影）

約一個月前，多台大型機具陸續抵達柏斯菲卡港口，現場也架起打樁機。（記者王子涵／攝影）