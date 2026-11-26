州公共事業委員會批准PG&E 2027年「臨時性」費率上調，將使平均帳單每月增加約6元。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 加州公用事業委員會批准PG&E明年起調漲費率，平均每月增加約6元，同時通過電力線路地下化新規，外界則質疑其在延後20億元支出之際仍先行漲價。

國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，加州 公共事業委員會（CPUC）25日批准了太平洋瓦電公司（PG&E）從明年起實施的5億元費率上調方案。然而此次漲價正值該公用事業公司推遲20億元支出之際，繳費人團體為此表示了擔心。

這項獲得一致通過的4.56億元漲價方案，將使平均帳單每月增加約6元。委員們認為，現在批准該方案將有助於「平緩」潛在的「費率衝擊」（rate shock）。

用戶團體表示，如果目前正在審議的所有費率上調最終都獲得批准，這種衝擊可能會非常大，平均電費每月將上漲37元。

批評者質疑，此次剛獲批的費率上調恰逢該公用事業公司計畫推遲20億元資本項目支出的同一年。PG&E執行長波普（Patti Poppe）表示，該公司推遲這筆支出是為了應對未來野火賠償責任相關的融資不確定性。

根據現已獲批的費率上調方案，1月份費率將上漲約3%。費率上漲的部分漲幅將由天然氣價格的下降所抵消。

支持周四獲批的費率上調方案的人士認為，允許PG&E從1月份開始收取更高費率，將有助於「平滑」明年費率上漲帶來的影響。根據委員會關於批准提前或「過渡性」（interim）調價的擬議決定，監管機構表示，此次臨時調價最終可節省1360萬至2100萬元的融資成本。

但包括Consumer Watchdog在內的用戶權益團體反對此次臨時調價，認為其依據的財務假設是「PG&E在推遲支出20億元時已自行放棄的」。

與此同時，該委員會通過了關於電力線路地下化十年規畫的新規。

PG&E目前計畫將總計7000哩的輸電線路進行地下化。該公司迄今已將約1500哩線路埋入地下，當前目標是再埋設5000哩。但該公司表示，根據新規定，其僅能再埋設1100哩線路。

州公共事業委員會批准PG&E 2027年「臨時性」費率上調，將使平均帳單每月增加約6美元。 （本報檔案照）