「王潮」推高金山海平面8.23呎 打破44年來11月最高紀錄
受王潮、聖嬰與殘餘風暴系統影響，舊金山海平面創下11月新高，沿海多地未來數日恐再迎大浪與洪水威脅。
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受王潮、聖嬰與殘餘風暴系統影響，舊金山海平面創下11月新高，沿海多地未來數日恐再迎大浪與洪水威脅。
國家氣象局表示，24日上午強勁的「王潮」（king tide）將舊金山灣海平面水位推高到8呎以上，創下11月有史以來最高紀錄，對當地造成可能遭遇歷史性洪水的威脅。
洛杉磯時報報導，受到「王潮」（king tide）來襲影響，舊金山24日上午10時的海平面水位升高至8.23呎，打破44年來11月份最高水位紀錄。根據國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料，舊金山11月海平面水位之前的最高紀錄為1982年的7.97呎，最高單日紀錄則是出現在1983年1月27日的8.66呎。
蒙特瑞國家氣象局氣象學家帕默（Cindy Palmer）表示，預計25日起，沿海將出現高達10呎到30呎的長浪（swell），恐讓舊金山灣水位再創新紀錄。
帕默說：「25日，我們不僅會看到天文現象和聖嬰現象（El Niño），還有正在推進的殘餘風暴系統和長浪。由於長浪的緣故，任何湧入海灣的水流恐怕都很難再流出。」
灣區NBC電視台指出，舊金山潮位觀測站24日上午10時49分時測得水位達到8.5呎，比正常水位高出2.7呎；在蒙特瑞，24日上午9時39分的水位升至8.4呎，比正常水位高出3呎。
同樣地，南加州各地未來幾日也可能出現破紀錄大浪。
根據國家氣象局數據，新港灘（Newport Beach）24日的水位上升至8.4呎，海水甚至湧入民宅與商家。官員表示，此次淹水情況較輕微，要歸功於沿岸已預先築起大型防護堤，加上抽水機持續運作，排除了部分地區的積水。
氣象局還指出，隨著巨浪來襲，灣區未來兩日浪高可能達20到30呎，而且各地幾乎都會出現強勁的離岸流（rip current）和沿岸流，還可能有突發瘋狗浪（sneaker wave）、猛烈拍打岸邊的巨浪以及海岸線侵蝕現象。
主因是強勁王潮疊加聖嬰現象、殘餘風暴系統與長浪影響，讓舊金山灣水位在24日上午升至8.23呎，刷新44年來的11月最高紀錄。 根據NOAA資料，舊金山11月海平面水位原本最高紀錄是1982年的7.97呎；這次24日測得8.23呎，已明顯超越先前紀錄。 氣象局預估未來兩天浪高可達20到30呎，並可能出現強勁離岸流、沿岸流、瘋狗浪與海岸侵蝕，南加州部分地區也已出現海水湧入民宅與商家。
精華 FAQ
主因是強勁王潮疊加聖嬰現象、殘餘風暴系統與長浪影響，讓舊金山灣水位在24日上午升至8.23呎，刷新44年來的11月最高紀錄。
根據NOAA資料，舊金山11月海平面水位原本最高紀錄是1982年的7.97呎；這次24日測得8.23呎，已明顯超越先前紀錄。
氣象局預估未來兩天浪高可達20到30呎，並可能出現強勁離岸流、沿岸流、瘋狗浪與海岸侵蝕，南加州部分地區也已出現海水湧入民宅與商家。
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