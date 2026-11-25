受強勁「王潮」影響，舊金山Embarcadero部分街區24日遭海水淹沒。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 受王潮、聖嬰與殘餘風暴系統影響，舊金山海平面創下11月新高，沿海多地未來數日恐再迎大浪與洪水威脅。

國家氣象局表示，24日上午強勁的「王潮」（king tide）將舊金山 灣海平面水位推高到8呎以上，創下11月有史以來最高紀錄，對當地造成可能遭遇歷史性洪水的威脅。

洛杉磯 時報報導，受到「王潮」（king tide）來襲影響，舊金山24日上午10時的海平面水位升高至8.23呎，打破44年來11月份最高水位紀錄。根據國家海洋暨大氣總署（NOAA）的資料，舊金山11月海平面水位之前的最高紀錄為1982年的7.97呎，最高單日紀錄則是出現在1983年1月27日的8.66呎。

蒙特瑞國家氣象局氣象學家帕默（Cindy Palmer）表示，預計25日起，沿海將出現高達10呎到30呎的長浪（swell），恐讓舊金山灣水位再創新紀錄。

帕默說：「25日，我們不僅會看到天文現象和聖嬰現象（El Niño），還有正在推進的殘餘風暴系統和長浪。由於長浪的緣故，任何湧入海灣的水流恐怕都很難再流出。」

灣區 NBC電視台指出，舊金山潮位觀測站24日上午10時49分時測得水位達到8.5呎，比正常水位高出2.7呎；在蒙特瑞，24日上午9時39分的水位升至8.4呎，比正常水位高出3呎。

同樣地，南加州各地未來幾日也可能出現破紀錄大浪。

根據國家氣象局數據，新港灘（Newport Beach）24日的水位上升至8.4呎，海水甚至湧入民宅與商家。官員表示，此次淹水情況較輕微，要歸功於沿岸已預先築起大型防護堤，加上抽水機持續運作，排除了部分地區的積水。

氣象局還指出，隨著巨浪來襲，灣區未來兩日浪高可能達20到30呎，而且各地幾乎都會出現強勁的離岸流（rip current）和沿岸流，還可能有突發瘋狗浪（sneaker wave）、猛烈拍打岸邊的巨浪以及海岸線侵蝕現象。