風雨疊加天文大潮，舊金山全線纜車暫停營運。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山受風雨與天文大潮夾擊，24日至26日停駛三條纜車與F線街車並改以巴士接駁，同時警告沿海地區恐有嚴重淹水。

感恩節假期即將到來，舊金山 卻迎來新一輪風雨及罕見的天文大潮（King Tides），沿海低窪地區面臨海水倒灌及道路淹水風險。舊金山交通局（SFMTA）宣布，24日至26日暫停全市三條纜車線路及F線歷史街車營運，改由接駁巴士提供服務，多條沿海巴士路線也將臨時改道。市府呼籲民眾提前規畫出行時間，避免前往容易淹水的地區。

受影響的三條纜車線路包括鮑威爾－海德街線（Powell-Hyde）、鮑威爾-梅森街線（Powell-Mason）及加州 街線（California Street）。其中，位於鮑威爾街與市場街交界處的纜車總站將暫時關閉，乘客可前往鮑威爾街與Ellis街附近搭乘替代巴士。

往返市中心與漁人碼頭的F線歷史街車也將改由巴士接駁，途經濱海區的22、30及43路巴士則將視道路積水情況調整行駛路線。交通局提醒，部分站點可能暫時取消或調整，市民出門前應查詢最新交通資訊。

根據國家氣象局預測，25日上午10時49分，舊金山潮位可能達到8.5呎，較正常高潮水位高出2.7呎。沿海洪水警報將持續至26日下午4時。

氣象專家指出，除了太陽、月球與地球相對位置造成的天文大潮，今年受到聖嬰現象（El Niño）影響，太平洋沿岸海平面也有所抬升，即使降雨量不及此前預測，仍可能出現嚴重的沿海淹水。

舊金山濱海大道、濱海區及其他地勢較低的街區均面臨積水風險。由於感恩節正值民眾返鄉、探親及旅遊高峰，交通中斷也將影響不少市民及遊客的假期安排。

為方便民眾將車輛移離容易淹水的區域，舊金山23日至25日暫停全市路邊停車收費及停車時間限制的執法。不過，街道清掃、堵塞私人車道、違規停放紅線區等規定仍將執行。

民眾在惡劣天氣期間應盡量減少不必要的出行。市民若遇道路積水，切勿冒險開車或步行涉水。搭乘公共交通工具的市民可透過交通局網站sfmta.com/Weather查詢最新服務安排。