聯航為舊金山國際機場旅客提供免費改簽服務，以應對感恩節前的風暴。(記者周喆╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聯航因舊金山國際機場周邊可能受洪水與風暴影響，針對部分旅客提供免費改簽豁免，機場同時加強防洪部署並提醒留意航班狀態。

舊金山 紀事報報導，鑑於舊金山國際機場（SFO）在一年中最繁忙的出行周之一面臨潛在的洪水威脅，聯航（United Airlines）正為乘客提供免手續費改簽航班的機會。

由於異常高的潮汐和即將到來的風暴威脅著機場周邊的低窪地區，該航空公司於周一（23日）發布了一項針對舊金山地區洪水的旅行豁免政策（waiver），涵蓋周三（25日）往返舊金山國際機場或經該機場中轉的航班。

根據豁免政策，11月22日（含）之前購買機票 的旅客可重新安排行程，無需支付改簽費或補繳票價差額。

新的聯航航班必須與原預訂航班往返於同一城市且艙位等級相同，旅行日期截止至11月28日。聯航還將聖荷西國際機場（San Jose International Airport）列為符合條件的旅客的替代機場。

旅客在更改行程前，應核查航班狀態及豁免政策的最新條款。

舊金山國際機場預計，從感恩節 到元旦期間將有670萬名旅客經該機場中轉，較上年增長8%。機場方面預計這將是其歷史上「最繁忙的假日旅行季」。

相關部門正在為可能發生的洪澇做好準備。機場設施工作人員已清理排水區域、檢查了泵站，並正在監測雨水排水溝和機場排水系統。可攜式水泵、沙袋和防洪屏障已部署在被視為易受洪水影響的區域。

國家氣象局氣象學家弗林（Dylan Flynn）告訴「舊金山紀事報」，他預計風暴將導致舊金山國際機場附近的水位遠高於官方潮汐預測值，可能漫過機場海堤的低窪部分。

預計即將到來的天氣將與上周那場風暴不同，上周的風暴給整個灣區帶來了強降雨和大範圍洪澇。此次，舊金山國際機場周邊最大的擔憂在於異常高的潮位、風暴潮和降雨的疊加影響。

舊金山國際機場建議乘客乘坐國內航班至少提前兩小時、國際航班至少提前三小時抵達機場。

聯航為舊金山國際機場旅客提供免費改簽服務，以應對感恩節前的風暴。（本報檔案照）