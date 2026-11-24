檢方稱，涉嫌在都布林公園殺害紐時主管女婿的陳世麗（右）案發時戴黑色假髮偽裝，且持有槍械，不可能對預謀不知情。（都布林警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 前紐約時報科技主管在灣區遭岳父母槍殺案持續調查，檢方揭露女嫌犯戴假髮、住處藏有異常照片等線索，女兒則仍未被起訴。

前紐約時報科技主管在灣區 遭中國籍岳父母於光天化日下槍殺一案又有新細節曝光，包括調查人員在嫌犯住處發現的駭人線索，以及嫌犯之一的岳母在獄中表達的憂慮。

加州 郵報（California Post）報導，受害人麥肯錫（Jonathan McKinsey）的77歲岳母陳世麗（Shili Chen，音譯）在聖塔利達監獄（Santa Rita Jail）的一通錄音電話中，要求女兒甘蒂絲‧張（Candice Jang，音譯）歸還租來的汽車，以免逾期被罰款。她還一再叮嚀女兒要好好照顧孩子，並為她帶給女兒的所有壓力致歉。

與此同時，警方在陳世麗和丈夫張壽勇（Shouyong Zhang，音譯）位於東灣都布林的公寓內發現了四本相簿，但令人不寒而慄是，照片中麥肯錫的臉部都被挖掉了。在另一張照片裡，有人用黑色墨水筆在麥肯錫的胸口和右眼做了記號，檢方指出，這些正是麥肯錫遭到槍擊的部位。

麥肯鍚是於今年9月26日下午3時左右，在都布林運動場（Dublin Sports Grounds）停車場遭張壽勇和陳世麗槍擊，當時一名警員剛好開車經過附近，發現麥肯錫倒臥在血泊中已死亡。目擊者也向警方表示，有兩名蒙面歹徒輪流向麥肯鍚開槍，並指認出當時仍在案發附近的張壽勇和陳世麗夫婦。

張壽勇被捕後向警方供稱，他要求妻子開車載他到公園，身上帶了一把槍，但妻子對其預謀一無所知，兩人也從未討論過要殺害麥肯錫。

然而，檢方指出，陳世麗知道丈夫的計畫，證據包括她案發時也持有槍械，以及她戴了一頂黑色假髮遮蓋原有的白髮。

檢方稱，在張壽勇對麥肯錫開槍時，坐在車內駕駛座上的陳世麗看不清現場狀況。但當看到丈夫彎著腰、緊抓腹部時，她以為丈夫被麥肯鍚攻擊，便衝出了出去。

根據報導，警方也調查了甘蒂絲‧張的住處，找到一些證物，但尚不清楚她對父母的計畫知情多少，目前尚未被起訴。