根據分析，舊金山首富目前是OpenAI總裁布洛克曼，個人淨資產估計約255億元。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic以1.5兆元估值上市引發關注，但舊金山首富仍是OpenAI總裁布洛克曼；Anthropic多位共同創辦人與Stripe、OpenAI關聯密切，幾乎包辦富豪榜前段。

舊金山 人工智慧公司Anthropic 19日在那斯達克（Nasdaq）正式掛牌上市，創下史上規模最大的首次公開募股（IPO）之一，公司估值高達1.5兆元。然而，Anthropic的上市並未讓其執行長阿莫戴（Dario Amodei）成為舊金山首富。舊金山首富其實另有其人。

舊金山紀事報表示，舊金山最富有的億萬富豪不僅都是科技企業的領導人，彼此之間也存在著關聯。

根據舊金山紀事報的分析，舊金山首富目前是Anthropic的競爭對手OpenAI 總裁布洛克曼（Greg Brockman）。「富比世」（Forbes）2026年億萬富豪榜數據顯示，布洛克曼估計擁有255億元淨資產，是舊金山最富有的人。在馬斯克（Elon Musk）對OpenAI提起訴訟期間，布洛克曼曾在今年5月作證時指出，其持有的OpenAI股份價值介於200億到300億元之間。

布洛克曼透露，他還持有前東家支付服務公司Stripe價值4億7100萬元的股份。布洛克曼是Stripe第四名員工，曾擔任過該公司科技長。

Anthropic六位共同創辦人，布朗（Tom Brown）、麥坎德利許（Sam McCandlish）、歐拉（Christopher Olah）、克拉克（Jack Clark）和阿莫戴兄妹依序占據了舊金山富豪榜的第二到第七名，淨資產分別為201億元、200億元、200億元、199億元、198億元和198億元。

Anthropic這六位共同創辦人皆曾任職於布洛克曼創辦的OpenAI，隨後離開並共同創辦了Anthropic。阿莫戴妹妹丹妮拉‧阿莫戴（Daniela Amodei） 也曾任職於Stripe，先後擔任過該公司技術招募主管及風險經理。Anthropic第七位共同創辦人兼科學長卡普蘭（Jared Kaplan）則非舊金山居民，但住在舊金山附近的柏斯菲卡（Pacifica）。

榜單上的第八名和第九名富豪是Stripe共同創辦人柯利森兄弟（John Collison and Patrick Collison），兩人淨資產皆為175億元。

第十名是Airbnb共同創辦人切斯基（Brian Chesky），其淨資產為122億元。切斯基也是OpenAI執行長奧特曼的盟友。