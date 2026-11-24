根據房地產經紀公司 「Compass」 自 2020 年以來的數據顯示，舊金山上月售出獨棟房屋，有 86% 成交價高於開價，創下歷年10月份新高。(取自Pexels網站)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山房市競價戰升溫，專家建議買方可透過提前出價、依賴經紀人專業與選對貸款機構，在激烈競標中提高勝算。

舊金山 長久以來一直是個房屋競價戰的城市；賣方通常有意將開價壓低，藉此吸引多方出價競逐。今年，在房源本已短缺的情況下，加上市場擔憂人工智慧 (AI)相關企業上市IPO帶來的衝擊，競價情況變得極度失控。無論是100萬元的入門級住宅，還是位在北區(North Side)的豪宅，成交價高達開價兩倍的案例，多得驚人。

「舊金山標準」(San Francisco Standard)報導，根據房地產 經紀公司 「Compass」 自2020年以來的數據顯示，舊金山上月售出獨棟房屋，有86%成交價高於開價，創下歷年10月份新高。這些房屋的平均成交價比開價高出28%，平均僅需14天即完成交易。

隨著AI新創公司Anthropic進行IPO，買方競爭恐怕只會更加激烈；表面看，似乎誰出的現金最多，誰就能勝出。雖然出價金額與交易條件確實是決勝關鍵，但專家指出，其實還有一些祕訣，可在競價中占據優勢，擊敗其他競爭對手。

Compass房地產經紀人貝凌斯(Michael Bellings)建議：別等到收件截止日才出價。

當房屋仲介將熱門物件推向市場，通常有既定流程：先在周二安排看房，會讓其他經紀人知道，接著在周末舉辦一兩場「開放參觀」(Open House)，最後設定一個「收件截止日」，屆時所有買家必須提交出價，由賣方從中挑選買家。

貝凌斯表示，在截止日之前就提前出價(Preemptive Offer)，是一種致勝策略；因為賣方眼前就只有你這一個出價可以考慮。若已看房一段時間，且找到心儀的房子，不妨主動出擊，提前提出一份強力出價。這種做法有效。

所謂強力出價，是指價格夠高、且給出的期限夠短，讓賣方覺得無需再等待其他買家的出價。有一個重大前提：如果賣方經紀人一開始就表明賣方無意接受提前出價，那就千萬別貿然出價。

Coldwell Banker房仲經紀人羅根(Gloria Rogan)建議：既然付這麼多佣金給經紀人，就請聽聽他們的專業建議。隨著越來越多買方習慣在Redfin或Zillow等平台上自行做功課，容易產生一種可以自己處理的心態，但在競爭極度激烈的市場，其實並不適用。

Compass房產經紀公司經紀人葛德柏格(Justin Goldberg)建議：在新成屋建案中，貸款機構是關鍵。在僅剩少數房屋待售的情況下，現金買家固然最具優勢；但若買家皆需透過貸款購屋，僅取得一般貸款機構的「預先核准」(pre-approval)是不夠的。若買家的貸款機構屬於該建案已認可的五家銀行之一，其出價往往更容易勝出。

他補充，當出現多組買家競價，且雙方皆提出無附帶條件(non-contingent)出價時，建商會特別看重買家的貸款機構、是否已完成整體審核(underwritten the whole building)。

據顯示，舊金山上月售出獨棟房屋，有86%成交價高於開價，創下歷年10月份新高。(美聯社)