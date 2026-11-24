舊金山金門公園收停車費引發民眾強烈反彈，市府已決定調降費率。（取自谷歌地圖）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山市府在居民反彈後，決定將金門公園停車費大幅降至每小時1元，並保留周日及下午3時後免費停車，但也將減少約840萬元收入。

在當地居民、體育團隊、植物俱樂部和其他團體強烈反彈後，舊金山 市府官員決定大幅調降金門公園（Golden Gate Park）新收費停車費率。

舊金山紀事報報導，舊金山公園康樂局（Recreation and Park Department）20日表示，新停車費將降為每小時1元，低於先前每小時最高可達4元的浮動費率，並將從明年1月起實施。此外，每日下午3時之後及周日全天將開放免費停車，對於那些不習慣在公園內付停車費的遊客來說是好消息。

市長羅偉 （Daniel Lurie）發出聲明表示，市府致力讓舊金山公園空間變得更友善，並確保所有民眾都能使用。

羅偉說：「正因如此，我已指示公園局維持金門公園周日免費停車的政策，並降低其餘日期的停車費，好讓舊金山市民能持續享受本市最珍貴的資產之一。」

去年，鑑於預算赤字擴大，若無財務解決辦法，包括夏令營、長者課程、環境清潔維護以及運動場地保養在內的各項服務，都將面臨停辦危機，公園局人員因此提議對路邊停車進行收費。當時，羅偉對這項新收費表示支持。

然而，在接下來幾個月裡，重視生活成本的居民開始發起反對行動。他們主張，金門公園免費停車是長久的傳統，不該輕易廢除。其中一位反對者更在Change.org 網站上發起連署，獲得超過3500份經過驗證的簽名。

反對力量究竟對羅偉的決策產生多大的影響，目前還不清楚。但據了解，羅偉及其他市府官員已開始對其他不受歡迎的停車收費措施打退堂鼓，包括前市長布里德（London Breed）在新冠疫情前提議的周日停車收費計畫。

隨著公門公園調降停車費，預期收入也將隨之減少，每年約少了840萬元。公園局發言人表示，該局人員與委員會會在預算編列過程中想辦法因應這項挑戰。

有人提到Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky） 近期捐贈一億元用於舊金山公園建設一事，羅偉辦公室表示，切斯基的捐款將分兩階段使用：首筆3900萬元將用於修繕南市場街、灣景獵人角區（Bayview-Hunters Point）、米慎區、波特雷羅山區（Potrero Hill）及市中心的公園，其餘的6100萬元將在一年內研擬最妥善的運用方式。