紅點標示處就是格林布瑞的幸運街。(谷歌地圖)

AI摘要 文章摘要整理： 馬連縣格林布瑞的幸運街長年淹水，聖嬰、大潮與豪雨加劇洪患，居民在缺乏防洪設施下只能暫靠自救。

馬連縣的格林布瑞（Greenbrae）有一條「幸運街」（Lucky Drive），但這裡的居民會告訴你它名不副實，幾十年來他們嘗盡了淹水的苦頭，這次的聖嬰現象更加深了他們的憂慮。

舊金山 紀事報報導，當地居民羅斯科（Roscoe）在幸運街已居住了20年——這段時間長到讓他深知，這條街的名字聽起來有多麼諷刺。他估計自今年6月以來，這段全長約半哩的街區已經發生過十幾次淹水，而且往往並非因為遭遇強烈風暴所致。

隨著強勁的「聖嬰現象」（El Niño）來襲，預料將為該地區帶來史上最嚴重的沿海洪患之一；這片位於科爾特馬德拉溪（Corte Madera Creek）與101號公路之間的狹長地帶，已成為洪水風險日益加劇的一個典型案例。一位氣候專家最近甚至形容幸運街是整個灣區 最容易淹水的住宅街道。

今年1月在「大潮」（king tides）與「大氣河」（atmospheric river）的雙重夾擊下，幸運街部分路段遭數呎深的水淹沒，導致民宅與商家受損。本周三，預期大潮水位將再次達到相近高度——若再加上豪雨，淹水情況恐怕會變得更加嚴重。

「我喜歡這個地方」，66歲的退休承包商羅斯科說，「但每多淹一次水，我就愈能理解為什麼人們認為他們受夠了。」多年來這裡的居民一直敦促官員考慮採取措施，例如加高道路或安裝潮汐閘門，潮汐閘門在漲潮時關閉以阻擋流入的水。

但此類項目可能需要數千萬元的公共資金。柏克萊加大環境工程教授史黛西（Mark Stacey）表示，如果沒有這筆投資，幸運街仍然是灣區最容易遭受洪水襲擊的地區之一。與許多其他海濱社區不同，幸運街及其東邊的 101 號高速公路延伸段沒有堤防或防洪牆等連續的屏障來擋水。在漲潮期間，水可能會通過社區的雨水渠回流，淹沒庭院並到達高速公路的關鍵跨度。

隨著下一次潮汐的臨近，居民們正在努力限制損失。他們正在挖掘戰壕、堆放沙袋並建造臨時護堤。一對夫婦正在努力利用液壓千斤頂和鋼樑將他們的房子抬高將近8呎。格林布瑞是馬連縣的一個未建市社區。

「幸運街」（Lucky Drive）的居民幾十年來他們嘗盡了淹水的苦頭。（Google Maps）