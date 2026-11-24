隨著感恩節臨近，新一輪風暴和異常高的潮汐使Waymo再次暫停灣區自駕計程車服務。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山面臨感恩節風暴與異常高潮位，Waymo再次暫停灣區自駕計程車服務，市府同步提供防洪措施並提醒民眾減少外出。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，隨著舊金山在感恩節 當周準備應對新一輪風暴和異常高的潮汐，Waymo 於周一（23日）凌晨在整個灣區 暫停了其自駕計程車（robotaxi）服務。

市長羅偉（Daniel Lurie）周日（22日）表示，在市政府官員與該公司就天氣預報進行了數日的討論後，Waymo將於周一凌晨4時起暫停服務。不到一周前暴雨使多輛Waymo車輛被困在被洪水淹沒的舊金山街道上，迫使該公司暫停營運。

最新預報顯示，降雨和風力的強度比羅偉最初警告的要小。但該市仍對「天文大潮」（king tides）引發的洪澇表示擔憂，預計潮位將達到有記錄以來的最高水平之一，尤其是周二（24日）和周三（25日）。

羅偉稱，當前預報顯示周二至周三將有中雨，其中周二夜間降雨最為持續，陣風風速為30至40哩/小時。他繼續提醒居民警惕洪澇風險，尤其是沿岸地區；即使降雨量極少或無降雨，高潮位仍可能引發洪澇。

國家氣象局的最新預報也同樣預測，周二和周三將有一場影響重大的風暴，感恩節當周還將出現重大至極端程度的沿海洪澇。

預計周二夜間降雨最為猛烈，屆時潮位較低。但周二和周三上午預計將出現異常高的潮位，給低窪的海岸線和道路帶來另一重洪澇威脅。

羅偉敦促居民儘可能利用周一處理雜務和進行節日出行，並在惡劣天氣期間避免不必要的出行。他還警告人們不要將車輛停放在洪澇區。

舊金山工務局（San Francisco Public Works）於周一在海洋海灘（Ocean Beach）的Balboa停車場以及Marin街與Kansas街交匯處的營運場，為居民和企業免費提供最多十個沙袋。

上周三，由於暴雨導致街道被淹，Waymo暫停了其在舊金山、中半島和南灣運營區域內的所有服務。

至少有一輛Waymo車輛在Panhandle附近的積水車道上受困，另一輛則被困在Oak街的積水中。雨勢減弱後，該公司於次日早晨恢復了服務。

Waymo當時表示，他們已持續數小時監測風暴動態，減少了車隊規模，並與當地應急管理官員保持聯繫，以確定何時條件足夠安全可恢復服務。

此前，加州車輛管理局（DMV）曾因一系列涉及施工區域及加州公路巡警（CHP）交通管制點的事件，禁止Waymo的無人駕駛車輛在州內高速公路上運行。

Waymo還暫時暫停了其他市場的商業高速公路乘車服務，以便對其營運表現進行評估。