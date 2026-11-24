工務局已向全市居民及商家發放逾3萬個沙袋，光是上周六就發出逾1萬1000個，市民及商家每天可到工務局作業場免費領取最多10個沙包。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 受聖嬰現象與天文大潮影響，舊金山周三恐出現強風暴雨、沿岸淹水與巨浪威脅，市府已加強防洪與疏濬並呼籲民眾提前防災。

在聖嬰現象（El Nino）的影響下，舊金山 沿海及市內多處街道在上周發生內澇，而新一輪、更強的暴雨和天文大潮（King Tides）即將於感恩節 前，在本周三再次登陸，市長羅偉 （Daniel Lurie）聯合市府各部門23日上午在工務局召開記者會簡報稱，雨勢預計從24日深夜至25日清晨最強，風速可達每小時30至40哩，待周三上午11時左右滿潮，強風推浪上岸，沿岸淹水風險最高。

羅偉表示，舊金山過去最高水位紀錄為8.7呎，市府此次按水位可能超過9呎做準備。面向太平洋的大洋灘（Ocean Beach）周三可能出現20至30呎巨浪，海水預計將一路衝到海堤。他提醒民眾遠離海灘及內河碼頭大道（Embarcadero）岸邊，「即使沒下雨，高潮、強浪和海岸侵蝕也可能危及生命。」國家氣象局指出，風暴增水將進一步墊高天文潮位，加重沿岸淹水風險。

羅偉呼籲，上周街道曾淹水或住家、店面曾進水的市民，應趁風雨來臨前把車移出低窪地段，並將地下室或一樓的貴重物品搬到高處。他說：「即使過去沒遇過淹水，也要密切留意天氣警報，隨時因應天氣變化。」他也提醒市民，出發與親友共度感恩節前，先查看沿途路況，遇到道路積水切勿涉水通行，並主動關心年長或需要協助的鄰居。

羅偉強調：「眼前要應對的是這48小時，但接下來還有12月23日至25日，屆時的潮位預計比本周更高，明年1月又可能比12月更高。」

23日在舊金山工務局位於Potrero Hill的施工中心外，前來領取沙袋的民眾排起長龍。工務局已向全市居民及商家發放逾3萬個沙袋，光是上周六就發出逾1萬1000個，市民及商家每天可到工務局作業場免費領取最多十個沙包。

港務局長馬丁（Michael Martin）說，上周風暴來襲時，臨時防洪牆雖尚未完全封妥，但已削弱拍向岸邊的浪勢。「上周暴風雨期間，內河碼頭大道有些地方淹水，主要是因為雨水排水管倒灌。」他表示，港區四處防洪牆現已就位，全長約1哩，主要集中在渡輪大樓至22號半碼頭之間。23日滿潮時巡查，四處防洪牆均運作正常，牆邊也已備妥抽水設備，以防風浪越牆。

市公用事業委員會總經理夏雷拉（Dennis Herrera）表示，清疏人力已從24人增至36人，六輛吸汙車優先清理上周淹水的濱海區（Marina）及日落區Noriega街第44至48大道一帶。「這些車就像巨型吸塵器。」周二起將增派五輛，趕在雨勢最強前抽走排水口裡的泥沙和雜物。

上周末，國家氣象局的一位研究員曾致信警告舊金山國際機場（SFO），根據其預測模型，連續三天的暴風雨、大潮加上低氣壓、較暖海水及南風的綜合影響，潮水可能漫過機場海堤，機場低窪區域以及跑道恐全部淹水癱瘓。

機場發言人雅克爾（Doug Yakel）在記者會上表示，SFO的淹水風險主要集中在北側維修及後勤設施。工作人員已在高風險地點布設沙包及可移動式防洪擋板，同時清理排水通道，確保抽水機持續運轉，及時排走積水。

工務局已向全市居民及商家發放逾3萬個沙袋，光是上周六就發出逾1萬1000個，市民及商家每天可到工務局作業場免費領取最多10個沙包。（記者王子涵／攝影）

工務局已向全市居民及商家發放逾3萬個沙袋，光是上周六就發出逾1萬1000個，市民及商家每天可到工務局作業場免費領取最多10個沙包。（記者王子涵／攝影）

市長羅偉表示，雨勢預計從24日深夜至25日清晨最強，風速可達每小時30至40哩，待周三上午11時左右滿潮，強風推浪上岸，沿岸淹水風險最高。（記者王子涵／攝影）