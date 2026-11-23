聖誕燈光秀接力登場 南灣網紅打卡地曝光
南灣今年聖誕燈光活動陸續開跑，從聖荷西市中心展覽、免費公園到主題樂園夜間慶典，各有特色，但多需提前購票或確認場次。
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南灣今年聖誕燈光活動陸續開跑，從聖荷西市中心展覽、免費公園到主題樂園夜間慶典，各有特色，但多需提前購票或確認場次。
感恩節假期將至，南灣各地陸續推出聖誕燈光活動，從市中心大型燈光藝術、免費傳統聖誕公園，到主題樂園夜間慶典，為居民提供不同的節日選擇。今年部分活動已提前開放，也有熱門項目將於感恩節後登場。
位於聖荷西市中心Discovery Meadow的聖荷西假日燈光秀(San Jose Holiday Lights)已於11月13日開幕，將持續至明年1月1日，每日下午4時30分至晚上10時30分開放，最後入場時間為晚上10時。活動設有六個主題區，包括金色聖誕、魔法叢林、加州花園及海底美人魚等，結合大型燈飾、藝術裝置及節日餐飲。場地位於330 W. San Carlos St.。
聖荷西另一項年度傳統公園裡的聖誕節(Christmas in the Park)，將於11月27日在聖荷西廣場(Plaza de San José)開幕，活動免費入場，展期至明年1月3日。園區設有超過40組動態燈光展示、裝飾聖誕樹及一座50呎高聖誕樹，並安排現場娛樂及聖誕老人合照。
主辦單位表示，原計畫中的Blinky’s Drive-Thru今年因未能找到合適場地而暫停，民眾可改到市中心步行參觀。
洛斯蓋圖Vasona Lake County Park的Fantasy of Lights今年則有重大調整。活動不再提供往年的車輛穿越形式，改為12月5日、6日、12日及13日四個晚上步行入場，時間為下午4時至晚上9時。現場安排燈光展示、現場表演、餐車及熱可可，並計畫在天氣許可下舉行無人機燈光秀。成人票價25元，4至12歲兒童10元，3歲及以下免費但仍須領票；民眾須預先購票，並從Netflix位於121 Albright Way的停車場搭乘免費接駁車。活動入口設於333 Blossom Hill Road，每位參加者都須持票，包括免費入場的幼童。
南灣南端的吉爾洛花園(Gilroy Gardens)也於11月21日起在指定夜晚推出北極之光(North Pole Nights)，活動持續至12月31日。園區布置數十萬盞燈，設有100呎長的音樂燈光隧道，並安排溜冰、遊樂設施、聖誕老人見面、現場音樂劇及節日餐飲。活動並非每日舉行，民眾出發前應先查閱園方日曆及購票安排。
三項活動各有特色，市中心展覽適合搭配用餐行程，免費公園活動適合短程散步，主題樂園則提供較完整的親子娛樂。燈光活動多採夜間開放，周末及節日前夕可能較為擁擠；部分活動須預約或提前購票，出發前應確認當日場次、入場規定及交通安排。
報導提到4個重點活動，包括聖荷西假日燈光秀、Christmas in the Park、洛斯蓋圖Vasona Lake的Fantasy of Lights，以及吉爾洛花園的North Pole Nights，涵蓋市中心、公園與主題樂園。 前者在Discovery Meadow舉行，屬售票燈光藝術展，有6個主題區；後者在Plaza de San José開放，免費入場，設有超過40組展示與50呎高聖誕樹，偏向傳統節慶公園。 部分活動需預約或提前購票，像Fantasy of Lights還改為指定步行場次並搭接駁車；North Pole Nights也非每日舉行，因此出發前應先查日曆、票務與交通安排。
精華 FAQ
報導提到4個重點活動，包括聖荷西假日燈光秀、Christmas in the Park、洛斯蓋圖Vasona Lake的Fantasy of Lights，以及吉爾洛花園的North Pole Nights，涵蓋市中心、公園與主題樂園。
前者在Discovery Meadow舉行，屬售票燈光藝術展，有6個主題區；後者在Plaza de San José開放，免費入場，設有超過40組展示與50呎高聖誕樹，偏向傳統節慶公園。
部分活動需預約或提前購票，像Fantasy of Lights還改為指定步行場次並搭接駁車；North Pole Nights也非每日舉行，因此出發前應先查日曆、票務與交通安排。
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