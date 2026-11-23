上百聖誕樹點亮市中心。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 南灣今年聖誕燈光活動陸續開跑，從聖荷西市中心展覽、免費公園到主題樂園夜間慶典，各有特色，但多需提前購票或確認場次。

感恩節 假期將至，南灣各地陸續推出聖誕燈光活動，從市中心大型燈光藝術、免費傳統聖誕公園，到主題樂園夜間慶典，為居民提供不同的節日選擇。今年部分活動已提前開放，也有熱門項目將於感恩節後登場。

位於聖荷西 市中心Discovery Meadow的聖荷西假日燈光秀(San Jose Holiday Lights)已於11月13日開幕，將持續至明年1月1日，每日下午4時30分至晚上10時30分開放，最後入場時間為晚上10時。活動設有六個主題區，包括金色聖誕、魔法叢林、加州花園及海底美人魚等，結合大型燈飾、藝術裝置及節日餐飲。場地位於330 W. San Carlos St.。

聖荷西另一項年度傳統公園裡的聖誕節 (Christmas in the Park)，將於11月27日在聖荷西廣場(Plaza de San José)開幕，活動免費入場，展期至明年1月3日。園區設有超過40組動態燈光展示、裝飾聖誕樹及一座50呎高聖誕樹，並安排現場娛樂及聖誕老人合照。

主辦單位表示，原計畫中的Blinky’s Drive-Thru今年因未能找到合適場地而暫停，民眾可改到市中心步行參觀。

洛斯蓋圖Vasona Lake County Park的Fantasy of Lights今年則有重大調整。活動不再提供往年的車輛穿越形式，改為12月5日、6日、12日及13日四個晚上步行入場，時間為下午4時至晚上9時。現場安排燈光展示、現場表演、餐車及熱可可，並計畫在天氣許可下舉行無人機燈光秀。成人票價25元，4至12歲兒童10元，3歲及以下免費但仍須領票；民眾須預先購票，並從Netflix位於121 Albright Way的停車場搭乘免費接駁車。活動入口設於333 Blossom Hill Road，每位參加者都須持票，包括免費入場的幼童。

南灣南端的吉爾洛花園(Gilroy Gardens)也於11月21日起在指定夜晚推出北極之光(North Pole Nights)，活動持續至12月31日。園區布置數十萬盞燈，設有100呎長的音樂燈光隧道，並安排溜冰、遊樂設施、聖誕老人見面、現場音樂劇及節日餐飲。活動並非每日舉行，民眾出發前應先查閱園方日曆及購票安排。

三項活動各有特色，市中心展覽適合搭配用餐行程，免費公園活動適合短程散步，主題樂園則提供較完整的親子娛樂。燈光活動多採夜間開放，周末及節日前夕可能較為擁擠；部分活動須預約或提前購票，出發前應確認當日場次、入場規定及交通安排。

圖為往年的聖荷西燈光秀。（記者龔玥╱攝影）

旋轉木馬裝飾吸睛。（記者龔玥╱攝影）

冬季裝飾引來不少民眾前來打卡。（記者龔玥╱攝影）