21日舊金山海濱區海平面已接近地平線。（記者李怡／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山在感恩節前夕恐遭風暴、強烈大氣河流與天文大潮夾擊，市府提醒居民防範洪災並盡量避免外出。

國家氣象局日前警告，舊金山灣區 感恩節前恐現破紀錄洪水，專家警告淹水可能比上周更嚴重，感恩節前夕更可能出現強烈大氣河流，加上全年最高潮位的「天文大潮」恐引發嚴重洪災。舊金山市府呼籲市民，除非必要，盡量避免外出。

根據國家氣象局最新預報，灣區24、25日新一波風暴將與異常高潮位同時來襲，可能造成沿海地區嚴重淹水。舊金山25日上午10時49分的潮位可能達到8.8呎，比正常水位高出約3呎，甚至可能打破1983年創下的歷史紀錄。沿海低窪地區、地下室及容易積水的道路，將面臨更高風險。

舊金山18日才遭遇百年來罕見的11月強降雨，部分街道瞬間變成河流，汽車受困水中，下水道人孔蓋甚至噴出大量污水，一場暴雨讓城市排水系統幾乎癱瘓。

柏克萊加大景觀建築與環境規畫副教授希爾（Kristina Hill）向「舊金山標準報」（The SF Standard）解釋，問題不只是雨下得太大，也與舊金山老舊的地下排水系統有關。

她指出，舊金山沿用19世紀興建的雨水與污水合流系統，生活污水與雨水透過同一套管線排放。當短時間降雨量超過管線負荷，積水無法及時排出，就可能從人孔蓋及其他出口倒灌地面，甚至混入未經處理的生活污水，形成公共衛生風險。

此外，全球暖化導致海平面持續上升，也讓問題雪上加霜。過去一個世紀，舊金山灣水位已上升約8吋，預計到2050年還可能再升高約10吋。海水上升也會推高地下水位，使米慎區（Mission District）等低窪地區更容易發生淹水。

希爾警告，如果住家附近已經出現積水，下周情況可能更加嚴重。她認為，舊金山未來必須考慮擴建地下排水管道及蓄洪設施，才能因應愈來愈頻繁的極端天氣。

市府提醒居民提前做好防洪準備，尤其住在低窪地區的家庭，應將地下室及一樓的重要物品移往高處，避免在積水路段開車。氣象局也提醒，即使降雨強度不及18日，只要暴雨與高潮位同時發生，仍可能造成嚴重災情。