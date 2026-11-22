Anthropic的1.5兆元估值若用在加州和灣區，可以協助完成許多重要計畫。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic以1.5兆元估值上市後，媒體用各種加州與舊金山公共計畫試算其財富規模，並比較執行長與當地勞工薪資差距。

1.5兆元究竟是什麼概念？這筆錢能否解決舊金山 嚴重的遊民問題？還是能買下全世界所有遊艇組成奢華船隊？又或者是否能順便解決舊金山長期以來的淹水小麻煩？

舊金山人工智慧公司Anthropic 19日在那斯達克（Nasdaq）正式掛牌上市，創下史上規模最大的首次公開募股（IPO）之一，公司估值高達 1.5 兆元。

在這次上市中，該公司七位共同創辦人各自出售了價值約2億8000萬元持股，獲得了一大筆可供自由運用的資產，其約2500名舊金山員工也因此獲得了一筆意外之財，躋身百萬富翁行列。

為了讓「一般人」了解Anthropic剛創造出的這筆驚人財富，舊金山標準（San Francisco Standard）特別製作了幾張有趣的圖片，來顯示1.5兆元可以在加州和灣區 完成哪些計畫：

一、5000億元在加州興建50萬個新住房單位；

二、3517億元支付加州全保（Cover California）2026-2027年度預算；

三、1571億元清償加州聯邦學生貸款；

四、1263億元完成往來舊金山和洛杉磯之前的加州高鐵計畫（California High Speed Rail）；

五、972億元在2035年前解決加州遊民問題；

六、960億元用來保護灣區免受海平面上升威脅；

七、650億元支付加大（UC）2026-2027學年度費用；

八、521億元更新舊金山交通、下水道及其他基礎設施；

九、330億元為舊金山每一位居民買一輛特斯拉Y汽車；

十、169億元支付舊金山2026-2027會計年度預算。

和大部分人一樣，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）也領有一份固定年薪。且讓我們來看看，阿莫戴的年薪與舊金山職場重要勞工的年薪相比究竟如何。

根據舊金山標準提供的數據，阿莫戴的年薪為138萬元（不包括價值203億5650萬5300元的持股），舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）為40萬6000元，助產士為25萬6000元，消防員為12萬8000元，警員為10萬1000元，K到12年級教師為8萬5500元，倉儲人員為8萬1500元。

對於Anthropic的員工而言，許多新獲得的財富目前仍僅止於帳面數字。不過，並非每個人在股票禁售期（Lock-up Period）過後就會急著拋售股票。或許，他們會賣掉一部分，換取足夠現金，好直接全額付清買下一棟豪宅？