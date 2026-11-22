大批支持者沿關渡河岸聚集，參與11月15日「台北大洋流」造勢活動。主辦單位宣稱現場逾10萬人參與，呈現選前大型造勢、宛如嘉年華的人潮與聲勢。（李小姐提供）

AI摘要 文章摘要整理： 從灣區到台北的「洋流」造勢聲勢驚人，但學者認為人氣未必等於選票，最終仍取決於候選人曝光、辯論表現與搖擺選民反應。

從灣區 「小水滴」野餐到台北關渡的無人機 燈光秀，「洋流效應」跨越太平洋；光劍、動漫、音樂祭讓造勢宛如嘉年華，候選人也走進綜藝節目、Podcast及辯論舞台。台灣11月28日九合一選舉倒數，這些新招能否轉化為選票，備受關注。

11月7日灣區台僑在庫比蒂諾舉辦「灣區洋流野餐日」，以「洋流號起航，小水滴大匯流」為主題，吸引上千人參與。15日台北關渡的「台北大洋流」，更結合車隊、船隊及無人機展演，在夜空排出小水滴、洋流號等圖案，主辦單位宣布現場人數突破10萬人。

史丹福大學 胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）接受專訪指出，「造勢活動的人潮規模，未必是預測選舉結果的可靠指標。」沈伯洋的活動雖吸引熱情群眾，但參與者可能原本就支持民進黨，或不具台北市投票資格，難以判斷是否爭取到新選票。

部分年長選民較少在社群公開表態，卻是穩定的投票族群。祁凱立對海外台灣人願花數千美元返台投票印象深刻，但海外造勢人潮能否化為選票，仍取決於實際的投票行動。

綜藝節目和短影音也成為接觸不同族群的管道。祁凱立透露，沈伯洋9月曾向胡佛研究院訪問團表示，內部民調發現許多台北選民根本不認識他，因此需要透過綜藝節目等不同管道增加曝光，讓更多選民認識自己。

新北市長候選人蘇巧慧長期經營Podcast「水獺媽媽說故事」，延續母親從小為她說故事的習慣。對此祁凱立指出，年輕家長政治立場不一，包括「搖擺選民」，透過親子內容分享育兒經驗、建立情感連結，是聰明的策略。

不過，曝光並非愈多愈好。蔣萬安曾與民眾黨主席黃國昌合體直播，玩起「打地鼠」，大玩「安鼠之亂」諧音梗。祁凱立指出，對蔣萬安等高知名度政治人物，額外曝光效益有限，娛樂性畫面反而可能被反覆轉傳，對形象未必有利。

相較於新興造勢與綜藝節目，傳統選舉辯論讓候選人說明政見、接受檢驗。祁凱立肯定台灣重視辯論的趨勢，直言「這是民主的勝利」。他指出，辯論失誤可能影響選民觀感，但口才出色不代表一定能當好市長，辯論能讓選民了解候選人的政策與能力。實際選情仍須觀察政黨形象、施政滿意度及經濟情勢。

從灣區「小水滴」到台北「大洋流」，選戰策略能否突破同溫層、爭取搖擺選民，仍是左右選情的關鍵。「洋流效應」最終能否化為選票，就待數日後見分曉。

「台北大洋流」造勢活動設置大型舞台與螢幕，透過現場直播呈現活動內容，吸引大批支持者到場參與。（李小姐提供）

台北「大洋流」造勢活動於11月15日在關渡河岸登場，現場支持者揮舞旗幟，象徵希望的燈塔在夜色中點亮，展現選戰熱烈氣氛。（Fredrick Liu提供）