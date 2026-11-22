灣區小水滴匯流台灣選戰 「洋流」能變選票？
從灣區到台北的「洋流」造勢聲勢驚人，但學者認為人氣未必等於選票，最終仍取決於候選人曝光、辯論表現與搖擺選民反應。
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從灣區到台北的「洋流」造勢聲勢驚人，但學者認為人氣未必等於選票，最終仍取決於候選人曝光、辯論表現與搖擺選民反應。
從灣區「小水滴」野餐到台北關渡的無人機燈光秀，「洋流效應」跨越太平洋；光劍、動漫、音樂祭讓造勢宛如嘉年華，候選人也走進綜藝節目、Podcast及辯論舞台。台灣11月28日九合一選舉倒數，這些新招能否轉化為選票，備受關注。
11月7日灣區台僑在庫比蒂諾舉辦「灣區洋流野餐日」，以「洋流號起航，小水滴大匯流」為主題，吸引上千人參與。15日台北關渡的「台北大洋流」，更結合車隊、船隊及無人機展演，在夜空排出小水滴、洋流號等圖案，主辦單位宣布現場人數突破10萬人。
史丹福大學胡佛研究院學者祁凱立（Kharis Templeman）接受專訪指出，「造勢活動的人潮規模，未必是預測選舉結果的可靠指標。」沈伯洋的活動雖吸引熱情群眾，但參與者可能原本就支持民進黨，或不具台北市投票資格，難以判斷是否爭取到新選票。
部分年長選民較少在社群公開表態，卻是穩定的投票族群。祁凱立對海外台灣人願花數千美元返台投票印象深刻，但海外造勢人潮能否化為選票，仍取決於實際的投票行動。
綜藝節目和短影音也成為接觸不同族群的管道。祁凱立透露，沈伯洋9月曾向胡佛研究院訪問團表示，內部民調發現許多台北選民根本不認識他，因此需要透過綜藝節目等不同管道增加曝光，讓更多選民認識自己。
新北市長候選人蘇巧慧長期經營Podcast「水獺媽媽說故事」，延續母親從小為她說故事的習慣。對此祁凱立指出，年輕家長政治立場不一，包括「搖擺選民」，透過親子內容分享育兒經驗、建立情感連結，是聰明的策略。
不過，曝光並非愈多愈好。蔣萬安曾與民眾黨主席黃國昌合體直播，玩起「打地鼠」，大玩「安鼠之亂」諧音梗。祁凱立指出，對蔣萬安等高知名度政治人物，額外曝光效益有限，娛樂性畫面反而可能被反覆轉傳，對形象未必有利。
相較於新興造勢與綜藝節目，傳統選舉辯論讓候選人說明政見、接受檢驗。祁凱立肯定台灣重視辯論的趨勢，直言「這是民主的勝利」。他指出，辯論失誤可能影響選民觀感，但口才出色不代表一定能當好市長，辯論能讓選民了解候選人的政策與能力。實際選情仍須觀察政黨形象、施政滿意度及經濟情勢。
從灣區「小水滴」到台北「大洋流」，選戰策略能否突破同溫層、爭取搖擺選民，仍是左右選情的關鍵。「洋流效應」最終能否化為選票，就待數日後見分曉。
因為活動人潮不等於投票支持，現場群眾可能本來就偏向特定陣營，或沒有投票資格。真正能否轉化，仍要看是否成功吸引到原本不認識候選人的新選民。 這些平台能接觸到不同年齡與生活圈的受眾，特別是平常不看政治新聞的人。候選人可藉由輕鬆內容增加曝光、建立親近感，進一步擴大知名度。 文章認為辯論是讓候選人說明政見、接受檢驗的重要場域，對民主很有價值。雖然失言會扣分，但真正關鍵仍是政策、政黨形象、施政表現與整體經濟情勢。
精華 FAQ
因為活動人潮不等於投票支持，現場群眾可能本來就偏向特定陣營，或沒有投票資格。真正能否轉化，仍要看是否成功吸引到原本不認識候選人的新選民。
這些平台能接觸到不同年齡與生活圈的受眾，特別是平常不看政治新聞的人。候選人可藉由輕鬆內容增加曝光、建立親近感，進一步擴大知名度。
文章認為辯論是讓候選人說明政見、接受檢驗的重要場域，對民主很有價值。雖然失言會扣分，但真正關鍵仍是政策、政黨形象、施政表現與整體經濟情勢。
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