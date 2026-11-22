陳星蕾表示，未來也盼透過與灣區本地社區機構合作，讓服務從華人家庭逐步延伸至不同背景的居民，幫助更多人把對健康的重視落實在每天的選擇中。(陳星蕾提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳星蕾從醫學家庭與留學經驗出發，創辦健康管理公司並移居灣區，透過場景化服務、企業陪伴與親子社群，推動預防式健康管理落地日常。

陳星蕾是四川星與辰健康管理有限公司創辦人，出身醫學家庭，家人多在醫療衛生領域工作，白大褂和消毒水的氣味是她最直接的童年回憶。2007年，陳星蕾前往澳洲 求學，學習市場營銷與金融，並修讀營養學課程。留學期間，超市食品包裝上的營養標示、不同年齡層在健身房接受指導等日常景象，讓她注意到，健康管理不必等到生病或走進醫院才開始，也啟發她思考如何將專業知識與健康服務結合。

「不能將90%的財富在人生最後10%的時間花掉。」陳星蕾創造性地提出「定製化細分人群的預防式」健康管理模式。

回國後，陳星蕾加入安利中國，在紐崔萊品牌相關工作中累積經驗，並於2022年創辦四川星與辰健康管理有限公司，主張「預防為主、干預先行」。目前，她的公司已服務上千位客戶，與不少個人家庭及企業機構合作，透過「檢、評、管、育」模式，銜接健康檢查分析、日常管理與健康教育，也以講座、線上課程及社群活動接觸不同客群。

陳星蕾接受本報採訪時表示，來美發展意味著重新開始，過去在中國累積的人脈、資源與社會經驗，無法直接搬到新的環境。但她認為，需要健康諮詢服務的人並不在少數，關鍵是深度理解兩地不同的生活方式，找到大家願意參與、也能持續執行的方法。

「相比去大公司上班，未知的挑戰、新的機會更讓我感到有活力。」她說，創業並不容易，卻讓自己更有奔頭。如今，她希望通過一個個華人家庭以及社區等平台做起，將健康管理融入食育與運動，逐步建立關注健康的社群。

不少年輕人的困擾是：「健康道理我都懂，就是不好執行。」工作忙碌、生活節奏快，即使知道該如何調整，也未必能把計畫變成習慣。

陳星蕾的健康管理方案針對性地設計了「辦公室養生」等場景化解決方案，將健康行為自然融入日常生活。在企業健康服務方面，她推出了「部門制健康陪伴計畫」，曾為某金融公司多名員工制定月度健康主題，並通過「健康三件套」（包括營養知識卡、營養素包、體能挑戰），結合微習慣激勵，幫助企業在三個月內體檢異常率大幅下降。

同時，還針對高壓力人群推出「睡眠＋代謝雙模組管理」，幫助客戶在三個月內有效提升睡眠品質、改善空腹血糖指標等。她認為，健康管理不能只交給客人一份計畫，更要考慮對方能否在日常生活中執行。

談到營養諮詢，陳星蕾表示，許多人對營養師的印象仍停留在「管大家吃什麼」。但在她的服務理念中，飲食只是其中一環，運動、睡眠、生活節律，以及情緒與壓力帶來的影響，也值得關注。「對健康的追求應該是多維度的」，不能只看餐盤裡有哪些食物。

她也發展出「親子廚房」與「戶外運動」等服務。來美後，她也希望這類社群活動能吸引來更多家庭。由她發起的「她主張」社群，最初以女性力量為主題，關注華人女性朋友如何平衡好照顧家庭和自身成長。她也正在籌劃開設家庭營養健康培訓，教會更多人如何規劃家庭成員的營養。

陳星蕾的「她主張」親子戶外社群，旨在「大手牽小手」走進大自然，成為一家人認識健康生活的起點。活動從最初5人參加，靠口耳相傳，逐漸吸引每期20多名家庭成員加入。灣區 豐富的自然環境，也為活動提供條件。她每次都會挑選適合親子同行的徒步路線，希望孩子能突破挑戰，大人也能得到鍛鍊。過程中，一邊鼓勵孩子完成任務，一邊穿插簡單的健康知識，讓參與者在交流與遊玩中學習，而非單向聽課。

陳星蕾表示，她也已在灣區多家兒童日托機構開展食育活動，以寓教於樂的方式介紹日常飲食知識，包括如何在超市選購食物、辨讀配料表等。她希望從具體的小問題開始，讓大家更願意主動了解自己的飲食。

她強調，便利的購物環境，不代表人人都能養成健康習慣。忙碌生活下，高油、高鹽、促炎的速食仍是不少家庭的日常選擇，如何將健康意識轉化為實際行動，仍有需要努力的空間。她表示，未來也盼透過與灣區本地社區機構合作，讓服務從華人家庭逐步延伸至不同背景的居民，幫助更多人把對健康的重視落實在每天的選擇中。

陳星蕾的「她主張」親子戶外社群，旨在「大手牽小手」走進大自然，成為一家人認識健康生活的起點。(陳星蕾提供)