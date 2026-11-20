一些加州超級富豪不惜砸重金篩選約會對象，以防落入桃色陷阱。（取自Pexels）

AI摘要 文章摘要整理： 加州超級富豪為避免桃色醜聞與商業機密外洩，開始以近似企業併購的盡職調查方式挑選約會對象，甚至花費高達50萬美元請專家把關。

人們常說，金錢買不到愛情。不過，若砸下50萬美元，絕對能買到一份經嚴格審核過的「愛情」。

加州 郵報（California Post）報導，在加州，許多位高權重的超級富豪在尋覓約會對象時，為了確保自身財富和聲譽不受損害，會採取非常手段，好比聘請頂尖媒人、私家偵探和安全顧問，來協助調查約會對象的背景，以確保不會危及自己的事業及前途。

根據華爾街 日報（Wall Street Journal）一篇報導，對加州最富有的科技領導人而言，初次約會現在包含了一套通常只有在企業併購案中才會出現的「盡職調查」程序（due diligence）。為了尋覓「真命天子」或「真命天女」，富豪們所付出的代價甚至可能高達50萬元。

這些嚴格的防範措施之所以浮上檯面，主要是因為近期發生了一連串導致企業高層主管職涯被毀的桃色醜聞，例如最近被爆出有三段婚外情、被迫辭去Nvidia執行長職務的黃仁勳，以及在酷玩樂團（Coldplay）演唱會上，與公司人資長擁抱的畫面被現場大螢幕當眾播出的前Astronomer執行長拜倫（Andy Byron）。

為了避免私生活被攤在陽光下，企業高層現在紛紛轉而尋求頂級媒人協助，例如位於灣區蒙洛公園市（Menlo Park）的安德森（Amy Anderson）。

據悉，安德森經營的約會公司Linx Dating收費介於7萬5000元到50萬元之間，所有客戶的潛在約會對象都必須先經過篩選，同時要求對方簽署保密協議。安德森通常會從一個加密資料庫中為客戶篩選出潛在對象，然後建立一個她所謂的「受控約會生態系統」。

有些身分顯赫的單身人士甚至在與心儀對象坐下來喝杯酒之前，就會先對對方進行背景調查。接著，安全專家會仔細檢視對方所有的社群媒體貼文到法律紀錄等各種資料。這種擔憂不僅僅是怕遇上「拜金者」，也怕遇上所謂的「美人計」——藉由發展浪漫關係被套取公司敏感商業機密或金錢的桃色陷阱。

就連安排一頓晚餐，都可能讓人傷透腦筋。企業高層人士一般不會在城中人氣最旺的餐廳與人約會，反而會選毫不起眼的小餐廳，而且會選一個平凡無奇的日子。

此外，在雙方關係變得更進一步之前，會有頂尖律師開始為客戶草擬「同居協議」，以確保這些企業高層人士在感情生變時，能依法請伴侶搬離住處。

曾代表包括微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）前妻梅琳達（Melinda French Gates）在內等知名人士的Cohen Clair Lans Greifer & Simpson律師事務所合夥人柯恩（Bob Cohen）向華爾街日報透露，他每年大概會為這類單身菁英擬定25份此類協議。