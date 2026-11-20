黃仁勳是灣區九縣居民中第二富有的。(取自NVIDIA臉書)

AI摘要 文章摘要整理： Anthropic上市後，7位共同創辦人身價大增並推升灣區富豪榜洗牌，Larry Page、Sergey Brin及黃仁勳排名變動，Greg Brockman則新進前10。

灣區 億萬富豪名單，過去六個月出現顯著變化，有些富豪搬離了灣區。剛離任的Nvidia輝達前執行長黃仁勳 的名次則有下跌。19日這天，幾位人工智慧新富豪闖上這份名單。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，19日Anthropic 在股市初次亮相，隨即躋身全球最有價值的公司之列，其股價一度超過100元。該公司的七位共同創辦人——他們原已是居住在灣區的巨富——其淨資產皆大幅增加數10億元，總身價合計將近1400億元。

根據富比世（Forbes）2026年億萬富豪榜，目前有超過150位億萬富豪居住在灣區九縣。這份榜單自1987年起每年發布，並且會即時更新，追蹤全球超過3000位億萬富豪的動態。

過去六個月內，這份榜單出現了顯著變化。全球排名第三和第四的富豪，佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin），已離開加州。黃仁勳則因離開輝達導致其在榜單上的排名下滑。

不過，也有一些灣區居民在榜單上的排名節節上升。隨著Anthropic上市，達理歐阿莫代（Dario Amodei）與丹妮耶拉阿莫代（Daniella Amodei）兄妹的淨資產各都攀升至198億元。另外幾位共同創辦人，包括布朗（Tom Brown）、麥坎德利許（Sam McCandlish）和歐拉（Christopher Olah）的身價更高，達到200億元。

OpenAI總裁布洛克曼（Greg Brockman）也新進此榜，躋身灣區富豪榜的前十名中，他的身價超過250億元，是居住在舊金山市界內的最富有者。

灣區十大富豪榜 來源：世界新聞網整理