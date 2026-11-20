灣區的華裔奧運花式滑冰金牌得主劉美賢（Alysa Liu）將首次與舊金山芭蕾舞團合作，擔任慶祝派對的榮譽主席。（記者王子涵／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山芭蕾舞團宣布第94屆開季晚會將於1月14日登場，劉美賢首次合作擔任榮譽主席，並結合多位跨界名人、特別演出與拍賣活動。

舊金山 芭蕾舞團19日宣布第94屆開季晚會，將於1月14日在市政廳舉行，其中來自灣區 的華裔奧運花式滑冰金牌得主劉美賢 （Alysa Liu）將首次與舊金山芭蕾舞團合作，擔任慶祝派對的榮譽主席，為這場藝文盛事增添星光。

舞團年度開幕晚會首次邀請四位不同領域的榮譽主席，除劉美賢外還包括，人工智慧公司Dazzle AI執行長梅耶（Marissa Mayer）擔任晚會榮譽主席；時尚精品店McMullen創辦人兼執行長麥克穆倫（Sherri McMullen）擔任時尚主席；傳奇舞蹈家、編舞家及舞團長期合作夥伴佛塞斯（William Forsythe）則出任藝術願景主席。

舞團藝術總監羅霍（Tamara Rojo）表示，劉美賢體現了舊金山芭蕾舞團所珍視的藝術性、自律與熱情。「她的運動能力與表現力，連結了體育和舞蹈世界。作為灣區崛起的代表人物，她也激勵著我們社區的新一代藝術家。」

晚會定於明年1月14日舉行，首先在舊金山市政廳舉辦正式晚宴，隨後移師戰爭紀念歌劇院，呈獻僅此一晚的特別演出。節目包括由舞團駐團編舞家波索霍夫（Yuri Possokhov）編舞、作曲家德穆茨基（Ilya Demutsky）配樂的「紐瑞耶夫」（Nureyev）雙人舞片段，將在北美首次亮相；另有佛塞斯受委託創作的新作，由六名舞團舞者演出，進行世界首演。 觀眾也可透過舞團新推出的虛擬實境作品「胡桃鉗：沉浸式體驗」（Nutcracker: The Immersive Experience），在家欣賞。（舊金山芭蕾舞團提供）

演出結束後，賓客將返回市政廳參加慶祝派對。現場除了提供酒水、輕食及互動拍照體驗，還將有舊金山男同志合唱團獻唱。

舞團另將於1月13日啟動線上無聲拍賣，至15日結束，拍賣項目包括多種深入舞團幕後的體驗。所得將支持社區教育、獎學金及新作開發等計畫。

在開幕晚會之前，舞團將於12月4日至27日演出湯馬森（Helgi Tomasson）版本的年度經典「胡桃鉗」，為2026至2027演出季揭開序幕。觀眾也可透過舞團新推出的虛擬實境作品「胡桃鉗：沉浸式體驗」（Nutcracker: The Immersive Experience），在家欣賞。

舞團明年其他演出節目還包括「睡美人」（The Sleeping Beauty）、「神聖生靈」（Divine Creatures）及「曼儂」（Manon）。