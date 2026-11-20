費爾菲爾德這座啤酒廠營運近50年後，於今年2月關閉，此後一直閒置。（取自費爾菲德市府）

AI摘要 文章摘要整理： 農夫山泉計畫租用費爾菲德原百威英博啤酒廠並投入2億元生產瓶裝茶飲，市府已通過供水協議，但因外資與國安疑慮，案件將送交CFIUS審查。

據舊金山 紀事報報導，南加州 投資公司Ocean West Capital Partners即將完成收購位於費爾菲德（Fairfield）的原百威英博（Anheuser-Busch）啤酒廠，並已敲定由中國飲料巨頭農夫山泉 承租。市府官員在周二的市議會聽證會上表示，農夫山泉預計投入2億元，創造130個工作機會。

此次聽證會主要審議廠址的供水服務協議。這座位於Busch Drive1301號的工廠，其買賣雙方均將新供水協議視為完成交易的一環。市議會經過長時間討論後批准協議，取代1980年訂立的舊約，為農夫山泉的生產作業提供平均每日165萬加侖的用水，單日最高220萬加侖。

原啤酒廠面積超過100萬平方呎，成交價格尚未公布。Ocean West代表向市府表示，預計未來數日內完成交易，再將廠房出租給農夫山泉的美國子公司Streamfill Packers。

Streamfill去年成立，其代表在聽證會上證實，農夫山泉已放棄在新罕布夏州設立裝瓶廠的計畫。該項目此前因國家安全疑慮受到政治審視。

「公司決定改變方向，選擇了費爾菲德這個廠址」，Streamfill廠長卡博斯基（Paul Karbowski）說。

費爾菲爾德這座啤酒廠營運近50年後，於今年2月關閉，此後一直閒置。工廠停業是蘇拉諾縣近期遭遇的數起重大經濟打擊之一。

製造業發展也成為「永恆加州」（California Forever）計畫爭論的一部分。這項由科技界富豪支持的計畫，擬在蘇拉諾縣東部農地興建新城市及工業中心，並以創造就業作為主要訴求，但持續面臨爭議。今年8月，縣議會否決了一項旨在加速推動柯林斯維爾（Collinsville）附近造船廠計畫的立法提案。農夫山泉此次進駐費爾菲爾德，則是與該計畫無關的獨立製造業項目。 據富比世公布2024年「中國富豪榜」，鍾睒睒以508億美元繼續蟬聯中國首富。（取自微博）

費爾菲爾德經濟發展局長澤勒斯（Dave Zellers）表示，Streamfill曾考察加州及全美多處廠址，最終選擇費爾菲爾德。他指出，距離原啤酒廠宣布關閉還不到一年，市府便已為廠區重新啟用鋪好道路。

澤勒斯表示，Streamfill預計初期投資2億元，明年開始在廠內生產「東方樹葉」（East Leaf）品牌瓶裝綠茶。他認為，農夫山泉進駐展現了企業對當地製造業前景的信心，也讓大型閒置工業設施有機會重新投入使用。他並列舉當地供應條件、基礎設施、區域人才及市府推動投資的效率，強調製造業在城市經濟發展中的核心地位。

不過，農夫山泉的美國擴張計畫此前已引發審視。公司創辦人兼董事長鍾睒睒持有這家上市公司約84%的股份，曾一度成為中國首富。農夫山泉先前斥資6700萬元，在新罕布夏州納舒厄（Nashua）購入一座34萬平方呎、占地約23畝的倉庫，因鄰近軍事設施，以及涉及當地供水基礎設施的疑慮，引發要求聯邦審查的呼聲。

針對費爾菲爾德項目，澤勒斯表示，原啤酒廠位於特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）周1哩緩衝區之外，依其說法，該廠址不會自動觸發相關外資房地產交易審查。不過，農夫山泉仍將自願向美國外國投資委員會（CFIUS）提交審查。

這項聯邦審查可要求交易方採取措施，降低國家安全風險，也可將交易提交總統，由總統決定是否阻止交易。