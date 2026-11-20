農夫山泉擬進駐費爾菲德舊啤酒廠 引發國安疑慮
農夫山泉計畫租用費爾菲德原百威英博啤酒廠並投入2億元生產瓶裝茶飲，市府已通過供水協議，但因外資與國安疑慮，案件將送交CFIUS審查。
AI摘要
文章摘要整理：
農夫山泉計畫租用費爾菲德原百威英博啤酒廠並投入2億元生產瓶裝茶飲，市府已通過供水協議，但因外資與國安疑慮，案件將送交CFIUS審查。
據舊金山紀事報報導，南加州投資公司Ocean West Capital Partners即將完成收購位於費爾菲德（Fairfield）的原百威英博（Anheuser-Busch）啤酒廠，並已敲定由中國飲料巨頭農夫山泉承租。市府官員在周二的市議會聽證會上表示，農夫山泉預計投入2億元，創造130個工作機會。
此次聽證會主要審議廠址的供水服務協議。這座位於Busch Drive1301號的工廠，其買賣雙方均將新供水協議視為完成交易的一環。市議會經過長時間討論後批准協議，取代1980年訂立的舊約，為農夫山泉的生產作業提供平均每日165萬加侖的用水，單日最高220萬加侖。
原啤酒廠面積超過100萬平方呎，成交價格尚未公布。Ocean West代表向市府表示，預計未來數日內完成交易，再將廠房出租給農夫山泉的美國子公司Streamfill Packers。
Streamfill去年成立，其代表在聽證會上證實，農夫山泉已放棄在新罕布夏州設立裝瓶廠的計畫。該項目此前因國家安全疑慮受到政治審視。
「公司決定改變方向，選擇了費爾菲德這個廠址」，Streamfill廠長卡博斯基（Paul Karbowski）說。
費爾菲爾德這座啤酒廠營運近50年後，於今年2月關閉，此後一直閒置。工廠停業是蘇拉諾縣近期遭遇的數起重大經濟打擊之一。
製造業發展也成為「永恆加州」（California Forever）計畫爭論的一部分。這項由科技界富豪支持的計畫，擬在蘇拉諾縣東部農地興建新城市及工業中心，並以創造就業作為主要訴求，但持續面臨爭議。今年8月，縣議會否決了一項旨在加速推動柯林斯維爾（Collinsville）附近造船廠計畫的立法提案。農夫山泉此次進駐費爾菲爾德，則是與該計畫無關的獨立製造業項目。
費爾菲爾德經濟發展局長澤勒斯（Dave Zellers）表示，Streamfill曾考察加州及全美多處廠址，最終選擇費爾菲爾德。他指出，距離原啤酒廠宣布關閉還不到一年，市府便已為廠區重新啟用鋪好道路。
澤勒斯表示，Streamfill預計初期投資2億元，明年開始在廠內生產「東方樹葉」（East Leaf）品牌瓶裝綠茶。他認為，農夫山泉進駐展現了企業對當地製造業前景的信心，也讓大型閒置工業設施有機會重新投入使用。他並列舉當地供應條件、基礎設施、區域人才及市府推動投資的效率，強調製造業在城市經濟發展中的核心地位。
不過，農夫山泉的美國擴張計畫此前已引發審視。公司創辦人兼董事長鍾睒睒持有這家上市公司約84%的股份，曾一度成為中國首富。農夫山泉先前斥資6700萬元，在新罕布夏州納舒厄（Nashua）購入一座34萬平方呎、占地約23畝的倉庫，因鄰近軍事設施，以及涉及當地供水基礎設施的疑慮，引發要求聯邦審查的呼聲。
針對費爾菲爾德項目，澤勒斯表示，原啤酒廠位於特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base）周1哩緩衝區之外，依其說法，該廠址不會自動觸發相關外資房地產交易審查。不過，農夫山泉仍將自願向美國外國投資委員會（CFIUS）提交審查。
這項聯邦審查可要求交易方採取措施，降低國家安全風險，也可將交易提交總統，由總統決定是否阻止交易。
公司在多地考察後改變原先選址，最終看中費爾菲德廠區的供應、基礎設施與人才條件，並可快速重啟大型閒置工業設施，作為美國擴張的生產基地。 市議會批准新的供水服務協議，取代1980年的舊約，為工廠提供每日平均165萬加侖、最高220萬加侖用水，這被買賣雙方視為完成交易的重要一步。 農夫山泉先前在新罕布夏州的擴張已因鄰近軍事設施與供水疑慮受審視；費爾菲德廠雖不會自動觸發審查，但公司仍將主動提交CFIUS，接受聯邦安全評估。
精華 FAQ
公司在多地考察後改變原先選址，最終看中費爾菲德廠區的供應、基礎設施與人才條件，並可快速重啟大型閒置工業設施，作為美國擴張的生產基地。
市議會批准新的供水服務協議，取代1980年的舊約，為工廠提供每日平均165萬加侖、最高220萬加侖用水，這被買賣雙方視為完成交易的重要一步。
農夫山泉先前在新罕布夏州的擴張已因鄰近軍事設施與供水疑慮受審視；費爾菲德廠雖不會自動觸發審查，但公司仍將主動提交CFIUS，接受聯邦安全評估。
上一則
舊金山下海特區爆7車連環撞 6人受傷
下一則