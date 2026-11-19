美國USCIS的入籍批准數量從2025年中後期開始大幅下降，聖荷西、舊金山地區的入籍核准數量下降幅度都遠逾90%。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府收緊移民政策後，舊金山灣區入籍申請核准量大幅下滑、待辦案件暴增，成為全美積壓最嚴重地區之一。

在川普 政府嚴厲打擊移民 的行動中，舊金山灣區 已成為美國公民申請案件積壓最嚴重的地區。

舊金山紀事報報導，馬丁內斯（Guillermo Martinez）是一位持有綠卡的美國居民，自1962年從尼加拉瓜移民到美國後一直居住在灣區。他從未覺得成為美國公民是一件迫切的事，但自從川普在2024年11月當選後，馬丁內斯就想盡快入籍。

馬丁內斯是兩個孩子的父親，孩子都是美國公民。上周六，他和其他數十人聚集在舊金山縣博覽會大樓，參加一個幫助永久居民申請入籍的免費研討會。「我不知道誰會成為下一任總統，但我希望到那時，我已經擁有了公民身分，」他說。

但最近的數據顯示，馬丁內斯可能要面臨漫長的等待和繁瑣的官僚程序才能成為公民。美國公民及移民服務局（USCIS）的入籍批准數量從2025年中後期開始大幅下降，並持續到今年6月。（6月之後的數據從缺。）

在全美範圍內，入籍數量降幅最大的是灣區。根據紀事報的分析，聖荷西USCIS辦公室在2025財年第三季至2026財年第三季期間，入籍核准數量下降了97%。舊金山辦公室的降幅為94%，排名全美第三，該分析結果與洛杉磯加大（UCLA）的類似研究結果相符。

入籍數量下降的主要原因有二：一是處理速度變慢，二是申請入籍的人數減少。紀事報發現，入籍申請的被拒率和批准率都有所下降，而待處理的案件數量卻在增加，顯示處理速度有所放緩。在聖荷西，待處理的案件數量增加了一倍以上。

兩個辦事處的入籍申請人數也大幅下降，與全國趨勢一致。舊金山辦事處2026財年的入籍申請人數比2025財年減少了45%，與全國43%的降幅相近。這些趨勢揭示了川普政府限制移民進入美國的另一條戰線：讓移民更難獲得公民身分。

成為美國公民的資格標準非常嚴格，申請人必須持有合法綠卡，並在美國連續居住至少五年。如果與公民結婚並共同生活，則只需居住三年。申請人還必須證明其品行良好，如果曾有犯罪紀錄，則必須提供改過自新的證明。

據移民律師稱，川普政府進一步提高了移民門檻，增加了公民考試的難度，並出台了新的指導方針，規定過去接受公共福利可能會對申請人產生不利影響，這令許多人望而卻步。