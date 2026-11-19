在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，形成「噴泉」的景象。（受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 灣區18日遭強烈風雨重創，舊金山雨量逼近百年單日紀錄，SFO停飛、沿海大停電，街道與商家多處淹水，災情遍及交通與民生場所。

強烈風雨18日持續侵襲灣區 。舊金山 市中心當日截至中午，累積雨量就逼近該市108年的單日降雨紀錄，市內多處地區出現海水倒灌、街道內澇、樹木倒塌，舊金山國際機場（SFO）宣布航班停飛，灣區沿海城市出現大面積停電；南灣庫比蒂諾大華99超市也傳出店內淹水情況。

舊金山市中心自午夜至中午錄得2.11吋雨量，距離1918年11月18日創下的2.24吋紀錄，僅差約0.14吋。舊金山國際機場在強烈雷暴警報期間一度暫停飛機起降，抵達航班平均延誤超過90分鐘。

舊金山部分街道嚴重積水。（取自X帳號）

舊金山海灣沿岸，出現海水倒灌景象。（取自X帳號）

在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水。（加州公路巡警提供）

社交媒體流傳的影片顯示，城市多條道路嚴重淹水，不少積水倒灌進商家、餐廳內部。在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，雨水形成「噴泉」的景象。

城市應急部門此前已分發3萬5000個沙袋、並提前布置防水障礙，但本次大雨仍對這座基礎設施脆弱的都市造成衝擊。

根據網友的視頻，多輛Waymo無人車因難以通過淹水街道，停在道路中央，隨後該公司也宣布暫停服務。舊金山與屋崙動物園也宣布全天關閉。舊金山日落區的Stern Grove公園、植物園及日本茶園也暫停開放，至少關閉至下午1時，多班跨灣渡輪被取消。

在米慎區以及海傍公路，都出現排水系統無法在短時間吞吐巨量的雨水，排水井蓋被洶湧的雨水頂出，形成「噴泉」的景象。（取自X帳號Jim Herlihy）

庫比蒂諾大華超市部分賣場區域受到積水影響，現場以購物車及警示牌隔開部分區域。（讀者提供）

庫比蒂諾大華超市賣場多處地面潮濕，現場放置多個「小心地滑」警示牌，提醒購物民眾注意安全。（讀者提供）

通過太平洋瓦電公司（PG&E）公司停電地圖顯示，灣區西側沿海城市經歷大面積停電，包括半月灣在內的約千戶住戶受影響。當日2點的數據顯示，約1萬5000戶住戶的供電受影響。

南灣庫比蒂諾大華99超市也傳出店內淹水情況。超市熟食部附近出現積水，賣場多處地面也有積水及潮濕情況；工作人員忙著處理，現場擺放水桶、大型容器及多個「小心地滑」警示牌，提醒購物民眾注意安全。

舊金山城市應急部門此前已分發3萬5000個沙袋、並提前佈置防水障礙，但本次大雨仍對這座基礎設施脆弱的都市造成衝擊。（市長辦公室提供）