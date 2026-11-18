退休在即裴洛西在舊金山市政廳受到隆重表彰，並獲贈城市鑰匙。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 裴洛西在退休前夕於舊金山獲頒城市鑰匙，市府與政界人士回顧她40年國會生涯，以及她對城市基礎建設與社會正義的長期貢獻。

舊金山 紀事報報導，周一（16日），在舊金山市政廳台階上，退休 在即的名譽眾議院議長裴洛西 身旁擺放著巨型白玫瑰花瓶，腳下鋪著紅、白、藍三色交錯的地毯，在慶祝她擔任國會議員40周年的活動中，她接受了「城市鑰匙」。

作為首位擔任眾議議長的女性，裴洛西將在明年1月任期屆滿後離開國會。數十年來，她一直代表著舊金山這座城市，而她正是從這裡開啟了自己的政治生涯。許多聚集在市政廳的人士稱，這段生涯在美國歷史上無與倫比。

「無論您走到哪裡，您都把舊金山帶在身邊，」市長羅偉（Daniel Lurie）在遞交鑰匙時說，「現在，您也有一把我們城市的鑰匙可以隨身攜帶了。」

灣區政界名流齊聚一堂，包括前任市長、長期同事、朋友、家人及盟友。這場儀式突顯了裴洛西在國會期間最偉大的成就。

裴洛西在演講中大部分時間都在感謝當地領導人，並介紹了她協助在舊金山籌資推進的項目，包括內河碼頭濱水區（Embarcadero waterfront）、灣區捷運（BART）延伸線、中央地鐵線、確保普西迪歐（Presidio）軍事基地保持公共性質，以及為1989年洛馬普列塔（Loma Prieta）地震後的重建工作爭取資金。

與會者盛讚她作為公僕的堅韌不拔，以及她在社會正義問題上的領導力；還有人分享了關於她為人溫暖善良的個人軼事。

裴洛西在國會的席位將由現已卸任的州參議員威善高（Scott Weiner）接替。