前眾院議長裴洛西退休前夕 獲贈舊金山「城市鑰匙」
裴洛西在退休前夕於舊金山獲頒城市鑰匙，市府與政界人士回顧她40年國會生涯，以及她對城市基礎建設與社會正義的長期貢獻。
AI摘要
文章摘要整理：
裴洛西在退休前夕於舊金山獲頒城市鑰匙，市府與政界人士回顧她40年國會生涯，以及她對城市基礎建設與社會正義的長期貢獻。
舊金山紀事報報導，周一（16日），在舊金山市政廳台階上，退休在即的名譽眾議院議長裴洛西身旁擺放著巨型白玫瑰花瓶，腳下鋪著紅、白、藍三色交錯的地毯，在慶祝她擔任國會議員40周年的活動中，她接受了「城市鑰匙」。
作為首位擔任眾議議長的女性，裴洛西將在明年1月任期屆滿後離開國會。數十年來，她一直代表著舊金山這座城市，而她正是從這裡開啟了自己的政治生涯。許多聚集在市政廳的人士稱，這段生涯在美國歷史上無與倫比。
「無論您走到哪裡，您都把舊金山帶在身邊，」市長羅偉（Daniel Lurie）在遞交鑰匙時說，「現在，您也有一把我們城市的鑰匙可以隨身攜帶了。」
灣區政界名流齊聚一堂，包括前任市長、長期同事、朋友、家人及盟友。這場儀式突顯了裴洛西在國會期間最偉大的成就。
裴洛西在演講中大部分時間都在感謝當地領導人，並介紹了她協助在舊金山籌資推進的項目，包括內河碼頭濱水區（Embarcadero waterfront）、灣區捷運（BART）延伸線、中央地鐵線、確保普西迪歐（Presidio）軍事基地保持公共性質，以及為1989年洛馬普列塔（Loma Prieta）地震後的重建工作爭取資金。
與會者盛讚她作為公僕的堅韌不拔，以及她在社會正義問題上的領導力；還有人分享了關於她為人溫暖善良的個人軼事。
裴洛西在國會的席位將由現已卸任的州參議員威善高（Scott Weiner）接替。
她是在舊金山市政廳台階上的慶祝活動中接受這項榮譽，現場並以白玫瑰花瓶與紅白藍地毯布置，象徵她40年國會生涯的致敬時刻。 羅偉表示，無論裴洛西走到哪裡，她都把舊金山帶在身邊，如今她也能隨身攜帶這座城市的鑰匙，肯定她與舊金山深厚而長久的連結。 她提到自己協助籌資推進的多項建設與重建，包括Embarcadero waterfront、BART延伸線、中央地鐵線、維持Presidio公共性，以及1989年Loma Prieta地震後的重建資金。
精華 FAQ
她是在舊金山市政廳台階上的慶祝活動中接受這項榮譽，現場並以白玫瑰花瓶與紅白藍地毯布置，象徵她40年國會生涯的致敬時刻。
羅偉表示，無論裴洛西走到哪裡，她都把舊金山帶在身邊，如今她也能隨身攜帶這座城市的鑰匙，肯定她與舊金山深厚而長久的連結。
她提到自己協助籌資推進的多項建設與重建，包括Embarcadero waterfront、BART延伸線、中央地鐵線、維持Presidio公共性，以及1989年Loma Prieta地震後的重建資金。
上一則
OpenAI神祕團隊 租下金山萬坪辦公室
下一則