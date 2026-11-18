加州就業發展廳（EDD）升級網站了，目前提供了14種語言翻譯，包含繁體中文及簡體中文等。（翻攝自EDD官網）

AI摘要 文章摘要整理： 加州EDD升級網站翻譯與語言服務，支援14種語言、24小時聊天機器人及ASL口譯，讓多數非英文母語居民更便利取得福利資訊與申請協助。

加州 就業發展廳（EDD）升級網站了，目前提供了14種語言翻譯，也包含繁體中文及簡體中文等，提供數百萬非英文母語的居民有關失業、殘障與帶薪家庭假等重要資訊，方便勞工們申請各種勞工補貼。

加州就業發展廳主任法理亞斯(Nancy Farias)表示，透過加強網站翻譯，EDD正在消除獲取重要福利和服務的障礙，透過將先進的翻譯技術與人工專業知識相結合，使政府提供的訊息更加準確及一致。

EDD採用先進的網站翻譯方法，包括谷歌 雲翻譯V3與EDD客製的語言彙表，包含項目名稱、技術術語與其他專業用語等，確保翻譯能準確傳達福利與服務的複雜訊息，EDD語言服務辦公室也將持續進行詞彙表的品質檢查和改進，從而實現更一致、更可靠的翻譯。

這項重要的網站翻譯工作目前有14種語言，包括繁體中文、簡體中文、越南語、他加祿語、韓語、亞美尼亞語、阿拉伯語、波斯語、旁遮普語、俄語、日語、印地語、孟高棉語（柬埔寨語）和泰語。

根據統計，這14種語言已涵蓋加州的「非英文母語」勞工90%的人數。EDD 也將繼續為講其他語言的加州居民提供免費的語言幫助與口譯服務。

此外，EDD也全天候24 小時提供八種語言聊天機器人服務，幫助勞工獲得有關福利、索賠、工作和培訓、工資稅與商業服務的答案，而無需致電EDD，同時也能直接申請失業救濟，申請流程更短、更簡單。

另外還為聾人和聽力障礙人士提供更多服務，包括視訊遠距口譯服務，可進行即時或預約的美國手語(ASL) 口譯，並繼續提供預約的現場ASL 口譯服務。