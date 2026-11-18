台灣科技圈大老闆們出面力挺黃仁勳，在「台北101大樓」點亮跑馬燈，「協助挽回仁勳」。（主辦者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 輝達執行長黃仁勳離職引發科技圈不捨，台灣產業界在101點燈聲援，並強調AI發展與台灣出口成長皆受其帶動。

輝達執行長黃仁勳 連環爆後離職，科技圈感到不捨，除了美國矽谷科技圈發起「挽回仁勳」的連署活動，特斯拉 與SpaceX 執行長馬斯克（Elon Musk）也在網上簽署外，台灣科技圈大老闆們也出面力挺黃仁勳，在「台北101大樓」點亮跑馬燈，「協助挽回仁勳」。台灣玉山科技協會榮譽理事長暨和碩聯合科技董事長童子賢說，這是台灣的溫柔呵護（Taiwan's gentle care），勿落井下石，要秋冬送暖。

跑馬燈在美西時間11月16日凌晨2時（台灣時間11月16日晚間6時）開始播放，有「台灣AI共創未來」、「Thrive Together」、「台灣(愛心符號)Jensen」、「家人(愛心符號)友誼」等跑馬燈出現。 「台北101大樓」點亮跑馬燈，播放「台灣AI共創未來」等字樣。（主辦者提供）

這系列跑馬燈是由產業一起合作推出，由玉山科技協會、零組件公會、台北市電腦公會業界等共同發起，童子賢和101董事長賈永婕討論執行。

童子賢表示，飲水思源、AI帶旺台灣，AI也讓世界看見台灣，而台灣人均GDP能超越日、韓，與台灣產業最近三年出口長紅有密切關係，其中黃仁勳的帶動更是功不可沒。台灣欠黃仁勳一顆大大的勳章。

黃仁勳離職，未來不僅可能影響台灣供應鏈廠商，也有不少人認為，黃仁勳過去讓世界看到台灣，必須好好感謝他。 台灣玉山科技協會榮譽理事長童子賢參加2025年輝達GTC大會，他認為，台灣科技業要挺黃仁勳，這是台灣的溫柔呵護。（記者江碩涵／攝影）